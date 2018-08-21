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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۱۶

سرپرست اداره مرتع منابع طبیعی استان مرکزی عنوان کرد؛

اجرای پروژه های آبخیزداری در ۲۲ منطقه استان مرکزی

اجرای پروژه های آبخیزداری در ۲۲ منطقه استان مرکزی

اراک- سرپرست اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی از اجرای پروژه های آبخیزداری در ۲۲ منطقه استان مرکزی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، قربانعلی فتحی اظهار داشت: امسال ۱۵۲ میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری در استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ۵۰ میلیارد ریال این اعتبار به منظور اجرای عملیات بیولوژیکی، بیومکانیک و مدیریتی و بقیه برای عملیات گابیون بندی، بندهای سنگ و سیمان و سایر طرح های مکانیکی در ۲۲ حوضه آبخیز استان مرکزی اختصاص یافته است.

سرپرست اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای ۱۵۰ هکتار بانکت بندی، ۵۰۰ هکتار علوفه کاری، دو هزار و ۷۰۰ هکتار کپه کاری، ۲۵ هکتار کشت نهال غیر مثمر و چهار هزار و ۶۰۰ هکتار عملیات حفاظت در حوزه های آبخیز و مراتع استان پیش بینی شده است.

فتحی گفت: اجرای این طرح ها در راستای کنترل روان آب ها، تغذیه سفره های زیر زمینی، کاهش سیلاب، حفظ و افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاکی و افزایش تولید علوفه مراتع استان مرکزی انجام می شود.

وی، تولید یونجه در هر هکتار از مراتع استان مرکزی را ۷۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح علوفه کاری پیش بینی می شود ۳۵ تن یونجه از مراتع استان برداشت شود که نقش مهمی در تامین علوفه دارد.

سرپرست اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی یاد آور شد: مراحل نخست اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در مراتع استان انجام و اجرای عملیات بانکت بندی و کپه کاری در مراتع استان در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

کد مطلب 4381630

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