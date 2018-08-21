اجرای پروژه های آبخیزداری در ۲۲ منطقه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، قربانعلی فتحی اظهار داشت: امسال ۱۵۲ میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری در استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ۵۰ میلیارد ریال این اعتبار به منظور اجرای عملیات بیولوژیکی، بیومکانیک و مدیریتی و بقیه برای عملیات گابیون بندی، بندهای سنگ و سیمان و سایر طرح های مکانیکی در ۲۲ حوضه آبخیز استان مرکزی اختصاص یافته است.

سرپرست اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای ۱۵۰ هکتار بانکت بندی، ۵۰۰ هکتار علوفه کاری، دو هزار و ۷۰۰ هکتار کپه کاری، ۲۵ هکتار کشت نهال غیر مثمر و چهار هزار و ۶۰۰ هکتار عملیات حفاظت در حوزه های آبخیز و مراتع استان پیش بینی شده است.

فتحی گفت: اجرای این طرح ها در راستای کنترل روان آب ها، تغذیه سفره های زیر زمینی، کاهش سیلاب، حفظ و افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاکی و افزایش تولید علوفه مراتع استان مرکزی انجام می شود.

وی، تولید یونجه در هر هکتار از مراتع استان مرکزی را ۷۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح علوفه کاری پیش بینی می شود ۳۵ تن یونجه از مراتع استان برداشت شود که نقش مهمی در تامین علوفه دارد.

سرپرست اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی یاد آور شد: مراحل نخست اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در مراتع استان انجام و اجرای عملیات بانکت بندی و کپه کاری در مراتع استان در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.