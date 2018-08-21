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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۰۴

معاون استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد:

کاهش ۶۰ درصدی منابع آبی در سیستان و بلوچستان

کاهش ۶۰ درصدی منابع آبی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: منابع آبی سیستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، باقر کرد در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان سیستان و بلوچستان گفت: میزان ذخیره آب در سد «پیشین» ناشی از بارندگی های اخیر تنها ۶ میلیون متر مکعب بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: ذخایر آبی شمال استان نیز به علت تبخیر، مصرف بدون جایگزین و راکد بودن آب از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

وی نصب کنتور هوشمند روی چاه های آب، انسداد چاه های غیرمجاز، تغییر الگوی کشت، اجرای آبیاری نوین در بخش کشاورزی و استفاده از آب چاه های فاقد کیفیت در آبیاری فضاهای شهری را از جمله راهکارهای مقابله با بحران آب برشمرد.

کد مطلب 4381640

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