کاهش ۶۰ درصدی منابع آبی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، باقر کرد در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان سیستان و بلوچستان گفت: میزان ذخیره آب در سد «پیشین» ناشی از بارندگی های اخیر تنها ۶ میلیون متر مکعب بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: ذخایر آبی شمال استان نیز به علت تبخیر، مصرف بدون جایگزین و راکد بودن آب از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

وی نصب کنتور هوشمند روی چاه های آب، انسداد چاه های غیرمجاز، تغییر الگوی کشت، اجرای آبیاری نوین در بخش کشاورزی و استفاده از آب چاه های فاقد کیفیت در آبیاری فضاهای شهری را از جمله راهکارهای مقابله با بحران آب برشمرد.