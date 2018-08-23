۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

در جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی؛

راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس بررسی شد

جلسات کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با موضوع بررسی "راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس" در سفر به مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، در ادامه جلسات کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مجلس شورای اسلامی، در اولین روز سفر اعضای کمیسیون به مشهد مقدس دو جلسه صبح و بعدازظهر در روز چهارشنبه (۳۱ مرداد) مصادف با عید سعید قربان تشکیل شد و موارد مرتبط با حضور منظم نمایندگان در کمیسیون ها و صحن و همچنین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دومین روز سفر اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه) از ساعت هشت صبح جلسه کمیسیون آغاز شد و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی چاپ شماره ۱۰۱۵ در دستور قرار دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها