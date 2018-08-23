راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، در ادامه جلسات کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مجلس شورای اسلامی، در اولین روز سفر اعضای کمیسیون به مشهد مقدس دو جلسه صبح و بعدازظهر در روز چهارشنبه (۳۱ مرداد) مصادف با عید سعید قربان تشکیل شد و موارد مرتبط با حضور منظم نمایندگان در کمیسیون ها و صحن و همچنین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دومین روز سفر اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه) از ساعت هشت صبح جلسه کمیسیون آغاز شد و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی چاپ شماره ۱۰۱۵ در دستور قرار دارد.