۴ پروژه تولیدی و اشتغالزایی در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبج شنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان رشت چهار واحد تولیدی، عمرانی و خدماتی در شهرک صنعتی شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

یک واحد تولیدی پوشاک، یک واحد صنعتی آسفالت، یک واحد تولید پلاستیک و یک واحد تولید لامپ از جمله این چهار پروژه بودند که با بهره برداری از این واحدها برای بیش از ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

یک واحد تولید پوشاک در شهرک صنعتی سپیدرود رشت با سرمایه ‌گذاری ۳ میلیارد تومان یکی از این پروژه ها بود که سالانه ۲۳۱ هزار عدد پوشاک تولید و برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

همچنین در این شهرک یک واحد صنعتی آسفالت با سرمایه ‌ گذاری بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با اشتغالزایی برای ۴۷ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر نیز غیر مستقیم یکی دیگر از پروژه هابود که با حضور استاندار در دومین روز هفته دولت به بهره برداری رسید.

این واحد ۱۲۰ تُن آسفالت در ساعت تولید می کند.

در ادامه پروژه های افتتاحی امروز، استاندار گیلان با حضور در یک واحد تولید پلاستیک با سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۴۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و تولید سالانه ۲۱ هزار تُن این واحد را نیز افتتاح کرد.