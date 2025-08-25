به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران از افتتاح یک واحد صنعتی تولید انواع کلوچه در شهرستان دهگلان به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۸۸ مترمربع احداث شده و با ۱۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۲ میلیارد تومان اعتبار دولتی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: با راهاندازی این واحد، برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم شده و ظرفیت تولید آن سالانه هزار تن کلوچه است.
مدیرکل صمت کردستان ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را یکی از اهداف اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: برای توسعه بخش صنعت و اشتغالزایی در استان، طرحهای متعددی در دست اجراست که به مرور وارد مدار تولید خواهند شد.
خلیقی همچنین از افتتاح طرحهای بزرگ صنعتی در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ واحد صنعتی با مجموع سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، آماده بهرهبرداری هستند که بهزودی با حضور عالیترین مقام وزارتخانه افتتاح خواهند شد.
