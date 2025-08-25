  1. استانها
  2. کردستان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

واحد تولیدی کلوچه در دهگلان با سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد تومان افتتاح شد

سنندج- مدیرکل صمت کردستان گفت: همزمان با هفته دولت، یک واحد صنعتی تولید کلوچه با سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد تومانی در دهگلان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از افتتاح یک واحد صنعتی تولید انواع کلوچه در شهرستان دهگلان به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۸۸ مترمربع احداث شده و با ۱۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۲ میلیارد تومان اعتبار دولتی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این واحد، برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم شده و ظرفیت تولید آن سالانه هزار تن کلوچه است.

مدیرکل صمت کردستان ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را یکی از اهداف اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: برای توسعه بخش صنعت و اشتغالزایی در استان، طرح‌های متعددی در دست اجراست که به مرور وارد مدار تولید خواهند شد.

خلیقی همچنین از افتتاح طرح‌های بزرگ صنعتی در آینده نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ واحد صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، آماده بهره‌برداری هستند که به‌زودی با حضور عالی‌ترین مقام وزارتخانه افتتاح خواهند شد.

