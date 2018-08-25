سیاست خارجی باید اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعداز ظهر امروز در همایش عبور از بحران و توسعه ایران، اظهار داشت: این مراسم برای کسی است که از همه چیزش برای نظام مایه گذاشت و از چیزی برای پیشرفت و اهداف انقلاب ابا نکرد، هاشمی مایه گذاشت تا جمهوری اسلامی ایران سربلند باشد.

وی گفت: در دنیای امروز لازم است برای آنکه بتوانیم اهداف کشور و انقلاب را بدست آوریم ظرفیت های کشور را بدانیم و از آنها درست استفاده کنیم و برای رسیدن به اهداف جز موضوعات مقدس چیز دیگری را قدسی نکنیم.

ظریف افزود: بهتر است نگران ثبت در تاریخ نباشیم، تاریخ خود به درستی قضاوت خواهد کرد. برای مصالح مردم خود را فدا کنیم نه اینکه مصالح مردم را فدای خودمان کنیم.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در دنیای امروز استفاده از ظرفیت ها و توانایی ها ضروری است و باید قبل از آن هم باید شناخت درستی از شرایط داشت، گفت: امروز ایران شرایط استثنایی در منطقه پیدا کرده که ظرفیت و چالش همزمانی را برای ما ایجاد کرده، چرا که هیچ ظرفیتی بدون چالش نیست و خداوند هیچ امکاناتی را بدون تلاش مهیا نمی کند. برای همین است که مرحوم هاشمی یک مصلح انقلابی و یک انقلابی مصلح بود.

ظریف ادامه داد: نمی توانیم از بحران فرار کنیم چرا که ظرفیت های ما شرایطی را ایجاد کرده که برخی در برابر آن برای ما چالش و مشکل ایجاد می کنند و عبور از ظرفیت ها بخاطر ترس از چالش ها در افکار و دیدگاه آیت الله هاشمی نبود.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: شناسایی ظرفیت ها و استفاده از آنها هوش بالایی می خواهد که در میان امام راحل، مرحوم هاشمی و رهبری به خوبی ملاحظه می کنیم.

باید مردم را ولی نعمت خود بدانیم

وی افزود: اگر به کشورهای منطقه نگاه کنید سلاح و تجهیزاتشان بیشتر از ما است، اما ما چه داریم که از همه کشورها امن تر هستیم و مستقل؟ ما اتکای به خدا و اتکای به مردم داریم. این می شود که ترامپ به برخی کشورهای منطقه می گوید سه هفته آمریکا نباشد از بین می روید، اینها همه عوامل قدرت ما هستند که باید حفظ شوند.

ظریف تصریح کرد: دیپلماسی می تواند این امکان را فراهم کند که کشورها از شرایط مخاطره آمیز عبور کنند و این قدرت را آیت الله هاشمی خوب می شناختند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عدم شناخت شرایط بین المللی می تواند شما را در اوج قدرت به نابودی بکشاند؛ صدامی که به کویت حمله کرد مگر در اوج قدرت نبود؟ این همه سلاح شیمیایی و پیشرفته داشت ولی چه شد؟ قذافی و برخی دیگر هم همین سرنوشت نصیبشان شد که حاصل عدم شناخت شرایط بین المللی است.

وی گفت:آیت الله هاشمی معمار اصلی هسته ای ایران بود، باید این توانمندی حفظ می شد نه اینکه هدر رود و فهم این شرایط نیازمند جامع نگری است. کسی که سیاست خارجی را برای خدمت به مردم می داند و نه ثبت در تاریخ و عزت و آبروی خود را فدای پیشرفت انقلاب کرد. اینکه کسی بتواند از آبروی خودش برای رسیدن به اهداف کشور عبور کند، مهم است.

ظریف با بیان اینکه ما وظیفه داریم سیاست خارجی را به عنوان اهرمی برای کمک به اقتصاد کشور درآوریم و نه اینکه باری بر دوش مردم باشد، گفت: این رویه آیت الله هاشمی بود و این به معنای عبور از اصول نیست بلکه به معنای شناخت صحیح از منابع و ظرفیت ها و درست استفاده کردن از آنها است.

وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد: باید مردم را ولی نعمت خود بدانیم، این درس هایی است که از مکتب آیت الله هاشمی آموختم و امیدوارم از این مسیر پر چالش و پر ظرفیت بتوانیم با معیشت بهتر برای مردم استفاده کنیم.