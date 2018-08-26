میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: توقع من از این بازیکنان بیشتر است تا بازیکنان داخلی. متاسفانه در دیدار برابر فولاد دیدیم که ۵ بازیکن خارجی در زمین بودند. ۳ بازیکن برای استقلال و ۲ بازیکن برای فولاد. اما هیچ کدام نتوانستند نقش موثری در بازی داشته باشند. وقتی که تیم ها بازیکنان خارجی می گیرند، پول های خوبی هم به آنها داده می شود، انتظار می رود آنها نسبت به بازیکنان داخلی عملکرد بهتری داشته باشند. توقع مردم از آنان بالا می رود ولی متاسفانه تا به امروز شاهد عملکرد خوبی از این بازیکنان خارجی نبودیم.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر السد که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، گفت: السد از بازیکنان بزرگی سود می برد. حضور ژاوی و گابی که بازیکنان حرفه ای هستند و سالها در لیگ های اروپایی توپ زده اند می تواند برای استقلال دردسرساز باشد.

بازیکن پیشین استقلال خاطرنشان کرد: باشگاه السد از امکانات بالایی برخوردار است. نفرات خوبی دارد و در شروع لیگ کشورش هم نتایج قابل قبولی کسب کرده اما اعتقاد دارم با تمام این تفاسیر استقلال در ورزشگاه آزادی به هیچ تیمی باج نمی دهد و مطمئناً با حمایت هوادارانش می تواند به یک برد شیرین دست پیدا کند. البته دغدغه اصلی استقلال باید بازی برگشت باشد که این تیم بتواند با نتیجه خوبی که در دیدار رفت به دست می آورد بازی برگشت را مدیریت کرده تا بتواند به مرحله بعد صعود کند.

وی در خصوص حضور طارق همام نیو مایر و الحاجی گرو هم گفت: این سه بازیکن تا به امروز نتوانسته اند چهره قابل قبولی از خود نشان دهند. اما امیدوارم در دیدار فردا برابر السد هر سه در پست های تخصصی خود بازی کنند و با توجه به تجربه ای که این سه بازیکن دارند، بتوانند کمک موثری به استقلال کنند. البته شفر هم باید به فکر مهار ژاوی و گابی باشد تا بتواند عملاً خط هافبک السد را از کار انداخته و به پیروزی برسد.

ماجدی در پایان و در خصوص حضور هواداران در این دیدار گفت: طرفداران استقلال نقش مهمی در موفقیت های تیمشان دارند اما شاید از حرف من ناراحت شوند ولی باید صبور باشند. اجازه دهند تیم آرام آرام به آنچه که می خواهد دست پیدا کند. مدیریت قبلی که کاری برای استقلال نکرد اما حالا که فتحی ریسک کرده و در این شرایط سخت جسارت داشته و به استقلال آمده، باید او را حمایت کنند تا استقلال بتواند در مقابل السد و دیگر دیدارهای لیگ برتر موفق باشد.