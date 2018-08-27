روند ساخت موسیقی «کاتیوشا»/ با مادران شهدای مفقودالاثر دیدار کردم

مهدی کلانتری آهنگساز فیلم سینمایی «کاتیوشا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه همکاری خود با این پروژه توضیح داد: وقتی فیلمنامه «کاتیوشا» را خواندم دو شخصیت خلیل کاتیوشا و عرشیا توجهم را جلب کردند که هر کدام دارای تفکرات منحصر به خودشان و برخاسته از دو نسل متفاوت بودند بنابراین من نیز باید تلاش می کردم موسیقی فیلم معرفی کننده خوبی برای این شخصیت ها باشد.

به گفته وی، مخاطب در تیتراژ ابتدایی فیلم شنونده تقابل دو ساز بادی پرانرژی است که سوال و جواب این دو ساز تداعی کننده شخصیت های اصلی فیلم هستند.

وی ادامه داد: با توجه به شخصیت های داستان که یکی از دوران دفاع مقدس و دیگری برخاسته از نسل امروز جامعه ایرانی بود فضای موسیقی کار را به سمتی بردم که علاوه بر شناساندن شخصیت آنها، بتوانم کمدی محض را در کنار تراژدی سنگین موجود در روایت فیلم به مخاطبان ارایه دهم که رسیدن به این میزان کار بسیار دشواری بود که اوج آن را در صحنه معراج شهدا می بینیم.

این نوازنده کنترباس با اشاره به دیگر دشواری های ساخت موسیقی فیلم «کاتیوشا» عنوان کرد: یکی دیگر از کارهای سختی که در ساخت موسیقی این فیلم با آن مواجه بودم وجود برخی از کمدی های زیرپوستی بود که باید کاری می کردم زبان موسیقی در موقعیت این شوخی ها به تصویر لطمه ای وارد نکند. ضمن اینکه در چند بخش از فیلم نیز بیننده شاهد سه تا چهار حرکت متفاوت در یک زمان است که ما باید به تبع این موضوع موسیقی هماهنگی را با تصویر خلق می کردیم که در این چارچوب صدای سازبندی ارکستر نیز با تغییراتی مواجه می شد که فکر می کنم تجربه جالب توجهی برایم بود.

آهنگساز فیلم «کاتیوشا» افزود: یکی از عمیق ترین و تاثیرگذارترین سکانس های فیلم «کاتیوشا» مربوط به سکانس معراج شهید مفقودالاثر بود که هم توجه علی عطشانی و هم توجه من را به خود جلب کرد به طوری که هر دو می خواستیم این سکانس تبدیل به یکی از سکانس های ماندگار فیلم شود. جالب است بدانید برای ساخت موسیقی این سکانس با چند مادر شهید مفقودالاثر صحبت کردم که این دیدارها به قدری روی من تاثیر گذاشت که پس از این نشست ها در مدت زمان حول و حوش پانزده دقیقه به ساختار اصلی رسیدم.

کلانتری در پایان تصریح کرد: موسیقی «کاتیوشا» یکی از بهترین موسیقی فیلم هایی بود که تاکنون ساخته ام و لازم است از علی عطشانی و اعتمادی که به من کرد تشکر کنم. امیدوارم فضای موسیقایی کار به شکلی بوده باشد که مخاطبان نیز از موسیقی فیلم راضی باشند.