به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک گردشگری در امضای این توافقنامه که با حضور رضا کامران عضو هیات مدیره و سرپرست بانک گردشگری و اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، علی اصغر مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و همچنین پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث برگزار شد، مقرر گردید بانک گردشگری ضمن حمایت از استارتاپ های حوزه صنایع دستی زمینه رشد بیشتر در این صنایع را فراهم سازد.

همچنین مقرر شد در جهت حمایت از کالا و تولید داخلی حراج های بزرگ صنایع دستی کشور توسط بانک گردشگری برگزار شود تا دغدغه های تولید کنندگان داخلی در این خصوص مرتفع شود.

پرداخت تسهیلات کم هزینه به پروژه‌های گردشگری و صنایع دستی در راستای حمایت از هنرمندان پر توان این عرصه از دیگر موارد توافق شده در این نشست بود.

گفتنی است بانک گردشگری در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از کالای ایرانی و با هدف حمایت از هنر و فرهنگ ایرانی و توجه به تولید داخلی به عنوان حامی رسمی سی امین دوره نمایشگاه صنایع دستی معرفی شده است.

در این نمایشگاه مقرر است علاوه بر معرفی آثار و توانمندی های هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور، عرضه و فروش آثار نیز با ملاحظات اقتصادی و حمایت از تولید این آثار مورد توجه قرار گیرد.

سی امین دوره نمایشگاه صنایع دستی از سوم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران آغاز شده و تا ۹ شهریور ادامه دارد. غرفه بانک گردشگری در سالن ۸ و ۹ پذیرای علاقه مندان فرهنگ و هنر ایرانی است