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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دعوت دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز تحصیلی

دعوت دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز تحصیلی

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت کرده است.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تهران هرساله از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت می کند و امسال نیز این روند طی خواهد شد.

وی افزود: برنامه رئیس جمهور هنوز به طور قطعی مشخص نشده است و اواخر شهریورماه برنامه حضور وی برای مراسم آغاز سال تحصیلی مشخص می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران هرساله از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی و ۱۶ آذر دعوت می کند.

سرسنگی عنوان کرد: دانشگاه های دیگر نیز توقع دارند که مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور در این مراکز برگزار شود که این توقع نیز به حق است.

وی تاکید کرد: سال گذشته نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: آیین نو دانشجویان دانشگاه تهران نیز روز شنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می شود.

کد مطلب 4385848

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