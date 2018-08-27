دعوت دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز تحصیلی

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تهران هرساله از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت می کند و امسال نیز این روند طی خواهد شد.
وی افزود: برنامه رئیس جمهور هنوز به طور قطعی مشخص نشده است و اواخر شهریورماه برنامه حضور وی برای مراسم آغاز سال تحصیلی مشخص می شود.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران هرساله از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی و ۱۶ آذر دعوت می کند.
سرسنگی عنوان کرد: دانشگاه های دیگر نیز توقع دارند که مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور در این مراکز برگزار شود که این توقع نیز به حق است.
وی تاکید کرد: سال گذشته نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: آیین نو دانشجویان دانشگاه تهران نیز روز شنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می شود.
نظر شما