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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۰

منتجب نیا در گفتگو با مهر:

تمرکز قدرت باعث تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق در مجلس شد/ تحولات داخلی اصولگرایان ادامه خواهد یافت

تمرکز قدرت باعث تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق در مجلس شد/ تحولات داخلی اصولگرایان ادامه خواهد یافت

رسول منتجب نیا گفت: فراکسیون جدید اصولگرایان خلاق در مجلس شورای اسلامی به دلیل تمرکز قدرت و کاهش روحیه فرمانبرداری در میان این گروه به وجود آمد و چنانچه این روند ادامه یابد، اصلاح طلبان می توانند به انسجامی واقعی دست یابند.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اختلاف سلیقه و تفاوت ظرفیت ها ، موجب می شود که افراد در مسند قدرت نتوانند به وحدت دست یابند و چنانچه در غربت و مظلومیت باشند، امکان اتحاد و ائتلاف بین آنان بیشتر است به لحاظ اینکه در نداشتن قدرت و محروم بودن از حاکمیت همگی شریک هستند لذا تلاش می کنند یکدیگر را داشته باشند.

وی ابراز عقیده کرد: هنگامی که قدرت در یک جبهه و جهت باشد، منجر به انشعاب، تشتت و تفرق می شود.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: آنانی که بر اریکه قدرت تکیه زده اند ، به خصوص اگر قدرت به صورت انحصاری در دست آنان باشد، احتمال ائتلافشان بسیار ضعیف است و اکنون هم تقریبا تمامی قدرت در حاکمیت، در انحصار جریان راست قرار گرفته به گونه ای که نیروهای مقابل و رقبا را کاملا از صحنه کنار زده و به حق یا ناحق به حاشیه رانده است.

منتجب نیا خاطرنشان کرد: تمرکز قدرت در دست یک جناح باعث تفرق و انشعاب می شود و این موضوع امری طبیعی است به دلیل اینکه کلیه افراد اصولگرا یا محافظه کار دارای سلیقه ای واحد نیستند و بلکه علایق و گرایشهای گونا گونی دارند.

در گذشته یک روحیه فرمانبرداری در میان جریان راست حاکم بود، گفت: در شرایط حاضر این روحیه از طریق جریان نوظهور تضعیف شده است و بعید می دانم این گروه، مانند گذشته باتدبیر به وحدتی دست یابند

وی اظهار داشت: تا زمانیکه قدرت به صورت انحصاری در دست یک گروه است، این جدایی روبه تزاید است و به هیچ وجه به وحدت و انسجام نمی رسند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در گذشته یک روحیه فرمانبرداری در میان جریان راست حاکم بود، گفت: در شرایط حاضر این روحیه از طریق جریان نوظهور تضعیف شده است و بعید می دانم این گروه، مانند گذشته باتدبیر به وحدتی دست یابند اما اصلاح طلبان،  به  نظر  جریان راست چون در حاشیه و محروم از قدرت حاکمیت قرار دارند امکان اتحاد برایشان بیشتر است و همانگونه که مشاهده کردیم در انتخاباتی که گذشت اصلاح طلبان در زمانی کوتاه تر از دوهفته به ائتلافی منسجم دست یافتند در حالیکه اصولگرایان به سه جبهه تقسیم شده بودند و این موضوع بدلیل تمرکز و عدم تمرکز قدرت است. 

منتجب نیا ادامه داد: چنانچه این روند ادامه یابد، اصلاح طلبان می توانند اتحاد و ائتلافی واقعی را شکل دهند و وارد صحنه انتخابات شوند و لذا تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق در مجلس شورای اسلامی به دلیل تمرکز قدرت است.

وی خاطرنشان کرد: لازمه تمرکز قدرت، طغیان، سرکشی و انحصار طلبی است و این روحیه موجب می شود چنین تشتتی به وجود آید.  

کد مطلب 438605

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