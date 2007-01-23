تمرکز قدرت باعث تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق در مجلس شد/ تحولات داخلی اصولگرایان ادامه خواهد یافت

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اختلاف سلیقه و تفاوت ظرفیت ها ، موجب می شود که افراد در مسند قدرت نتوانند به وحدت دست یابند و چنانچه در غربت و مظلومیت باشند، امکان اتحاد و ائتلاف بین آنان بیشتر است به لحاظ اینکه در نداشتن قدرت و محروم بودن از حاکمیت همگی شریک هستند لذا تلاش می کنند یکدیگر را داشته باشند.

وی ابراز عقیده کرد: هنگامی که قدرت در یک جبهه و جهت باشد، منجر به انشعاب، تشتت و تفرق می شود.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: آنانی که بر اریکه قدرت تکیه زده اند ، به خصوص اگر قدرت به صورت انحصاری در دست آنان باشد، احتمال ائتلافشان بسیار ضعیف است و اکنون هم تقریبا تمامی قدرت در حاکمیت، در انحصار جریان راست قرار گرفته به گونه ای که نیروهای مقابل و رقبا را کاملا از صحنه کنار زده و به حق یا ناحق به حاشیه رانده است.

منتجب نیا خاطرنشان کرد: تمرکز قدرت در دست یک جناح باعث تفرق و انشعاب می شود و این موضوع امری طبیعی است به دلیل اینکه کلیه افراد اصولگرا یا محافظه کار دارای سلیقه ای واحد نیستند و بلکه علایق و گرایشهای گونا گونی دارند.

در گذشته یک روحیه فرمانبرداری در میان جریان راست حاکم بود، گفت: در شرایط حاضر این روحیه از طریق جریان نوظهور تضعیف شده است و بعید می دانم این گروه، مانند گذشته باتدبیر به وحدتی دست یابند

وی اظهار داشت: تا زمانیکه قدرت به صورت انحصاری در دست یک گروه است، این جدایی روبه تزاید است و به هیچ وجه به وحدت و انسجام نمی رسند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در گذشته یک روحیه فرمانبرداری در میان جریان راست حاکم بود، گفت: در شرایط حاضر این روحیه از طریق جریان نوظهور تضعیف شده است و بعید می دانم این گروه، مانند گذشته باتدبیر به وحدتی دست یابند اما اصلاح طلبان، به نظر جریان راست چون در حاشیه و محروم از قدرت حاکمیت قرار دارند امکان اتحاد برایشان بیشتر است و همانگونه که مشاهده کردیم در انتخاباتی که گذشت اصلاح طلبان در زمانی کوتاه تر از دوهفته به ائتلافی منسجم دست یافتند در حالیکه اصولگرایان به سه جبهه تقسیم شده بودند و این موضوع بدلیل تمرکز و عدم تمرکز قدرت است.

منتجب نیا ادامه داد: چنانچه این روند ادامه یابد، اصلاح طلبان می توانند اتحاد و ائتلافی واقعی را شکل دهند و وارد صحنه انتخابات شوند و لذا تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق در مجلس شورای اسلامی به دلیل تمرکز قدرت است.

وی خاطرنشان کرد: لازمه تمرکز قدرت، طغیان، سرکشی و انحصار طلبی است و این روحیه موجب می شود چنین تشتتی به وجود آید.