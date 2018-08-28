برگزاری نمایشگاه مطبوعات به شرط انتقال به مشهد؟!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که همه ساله در این ایام، آئیننامههای مربوط به نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، منتشر و پیش ثبتنام متقاضیان برای حضور در آن آغاز میشد، امسال و تا این لحظه نه تنها خبری از ثبتنام رسانهها برای شرکت در این نمایشگاه نیست بلکه از خود برگزاری نمایشگاه هم خبری نیست و حتی احتمال برگزار نشدن آن به صورت جدی مطرح شده است.
«محمد سلطانیفر» معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو روز پیش به خبرنگار مهر گفته بود: «به دلیل فشارهای اقتصادی که روی مطبوعات مخصوصاً در شهرستانها وجود دارد، یکی از گزینهها درباره نمایشگاه امسال مطبوعات، برگزار نشدن آن است؛ هر چند تا این لحظه، هیچگونه تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است. اما تکلیف این موضوع تا سه، چهار هفته آینده، مشخصی میشود».
دلایلی که مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره طرح این احتمال، عنوان کردهاند، عمدتاً ناظر بر مشکلات اقتصادی رسانهها بوده و اینکه «بعضی از رسانهها مایل به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیستند چرا که آن را در شرایط بد اقتصادی فعلی، هزینهای تحمیل شده بر خود میدانند».
اما به نظر میرسد این، همه ماجرای مربوط به ابهامافکنی در موضوع برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات امسال نباشد؛ اگرچه احتمال برگزار نشدن این نمایشگاه در روزهایی مطرح میشود که رسانهها به ویژه رسانههای مکتوب، با مشکلات جدی که عمدتاً به مسائل اقتصادی و متاثر از بحران کاغذ بر میگردد، روبهرو شدهاند، اما شنیدهها حاکی است که مسئولان وزارت ارشاد و مشخصاً معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه، با در میان افکندن این مسئله، در واقع به دنبال گرفتن بازخوردهایی از رسانهها و افکار عمومی جهت اتخاذ تصمیم نهایی خود در این باره هستند.
به عبارت روشنتر، با این شیوه از طرح مسئله، متولیان دولتیِ نمایشگاه مطبوعات، واکنش و بازخورد متولیان رسانهها را نسبت به این موضوع، اخذ میکنند و به نوعی تبِ اهالی رسانه را نسبت به برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات، میسنجند تا در زمان مناسب و به شکل مقتضی، تصمیم نهایی را در این رابطه اتخاذ کنند؛ البته طوری که بتوانند از آن در برابر افکار عمومی دفاع کنند.
علاوه بر آن، با توجه به هزینههای برگزاری این نمایشگاه برای دولت آن هم در شرایط کنونی، مسئولان وزارت ارشاد با این شیوه از طرح مبهم موضوع برگزاری نمایشگاه مطبوعات، اسپانسرهای احتمالی را به میدان میطلبند تا پس از طرح پیشنهادهای آنها و پس از سبک و سنگین کردن این پیشنهادها، در نهایت یک یا چند حامی مالی مناسب برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات بیابند؛ مطلوبِ مسئولان معاونت مطبوعاتی، البته این است که نمایشگاه مطبوعات را برگزار کنند اما بدون صرف هر گونه هزینهای.
با توجه به برآورد حداقل ۵ میلیارد تومانی برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، مسئولان معاونت مطبوعاتی به دنبال جذب اسپانسری برای تامین اعتباری در این حدود هستند و چنانچه موفق به این کار شوند، برگزاری نمایشگاه را به این اسپانسر (ها) واگذار میکنند. در این میان، شنیدههای خبرنگار مهر حاکی از این است که شهرداری مشهد برای تامین و تخصیص نیمی از این مبلغ، یعنی چیزی در حدود ۲.۵ میلیارد تومان، اعلام آمادگی کرده است؛ البته منوط به اینکه نمایشگاه امسال از پایتخت به این شهر خراسان شمالی منتقل شود!
هنوز درباره چند و چون این پیشنهاد - و سایر طرحها و پیشنهادهای احتمالی ارائه شده به وزارت ارشاد - و نیز نظر مسئولان معاونت مطبوعاتی در خصوص این پیشنهاد مشخص و موارد دیگر، اطلاع دقیقی حاصل نشده است اما به نظر میرسد طی هفتههای آینده تصمیم مهمی در رابطه با نمایشگاه امسال مطبوعات اتخاذ میشود؛ تصمیمی که شاید همه، حتی خود مسئولان وزارت ارشاد را شگفت زده کند!
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