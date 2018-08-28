تنهایی عامل مرگ زودرس در بیماران قلبی

بهگزارش خبرنگار مهر، براساس تحقیقات انجام شده در بیمارستان دانشگاه کپنهاگ، احساس تنهایی بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر منفی دارد. براساس این تحقیق، تنهایی برروی بیماران قلبی نیز تاثیر مستقیم گذاشته و آنان را در معرض مرگ زودرس قرار میدهد.
براساس مطالعات انجام شده برروی 13 هزار و 463 بیمار قلبی، آن دسته از بیماران قلبی که در زندگی خود احساس تنهایی میکنند از سلامت جسمی و روانی ضعیفتری نسبت به دیگر بیماران برخورداراند.
بهعلاوه این دسته از بیماران قلبی زودتر از دیگر بیماران جان خود را از دست میدهند.
اما تنهایی و انزوای اجتماعی تنها بر روی بیماران قلبی تاثیر نگذاشته و برای افراد عادی نیز خطرناک است.
با بررسی افراد عادی که به بیماری قلبی مبتلا نبوده اما احساس تنهایی میکنند نیز مشخص شد، که این دسته از افراد بسیار مضطربتر و افسردهتر از دیگران هستند.
بهعلاوه افراد تنها از کیفیت زندگی پایینتری نسبت به دیگران برخوردار بوده و دو برابر بیشتر از دیگران در معرض مرگ زودرس قرار دارند.
مطالعات نشان میدهد که احساس تنهایی برروی برخی ژنهای افراد تاثیر گذاشته و ژنهایی که مربوط به ایجاد التهاب در بدن بوده را فعال میکند.
فعال شدن اینگونه از ژنها برای سلامت جسمی خطرناک بوده و حتی موجب مرگ زودرس میشوند.
براساس این گزارش، تنهایی حتی بیشتر از چاقی و استعمال دخانیات برای سلامت انسان مضر بوده و فرد را به مرگ نزدیک میکند.
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