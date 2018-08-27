بنیاد سینمایی فارابی از ۱۵ فیلم کودک حمایت کرد/ اسامی آثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایلبیگی قائم مقام بنیاد سینمایی گفت: شورای تخصصی فیلمنامه کودک و نوجوان از ابتدای دی ماه سال ۹۶ تشکیل شد و اعضای آن ترکیبی از کارگردان سینمای کودک و نوجوان، روانشناس کودک، کارشناس حوزه ادبیات کودک، کارشناس فیلمنامه و منتقد سینمایی است.
وی افزود: در فاصله یاد شده تشکیل شورا، ۲۱ جلسه برگزار شده و جمعاً ۸۴ طرح و فیلمنامه مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان تعدادی فیلمنامه مصوب شده و به مرحله تولید رسیدهاند، برخی مصوبه اولیه را گرفتهاند اما نیازمند بازنویسی هستند. برای بازنویسی آثار نیز کارشناسان عضو شورا طی جلسات متعدد و مفصل با نویسندگان گفتگو میکنند و ضمن انتقال نظرات شورا، راهکارهایی برای بهبود فیلمنامه در اختیار نویسنده قرار میدهند.
قائم مقام بنیاد سینمایی عنوان کرد: شورای تخصصی فیلمنامه کودک در دور جدید، سیاستهایی را برای تولید مدنظر دارد که عبارتند از امیدبخش بودن، دارا بودن فضایی فانتزی و رویاپرداز، شاد و دلنشین بودن برای کودک و خانواده یا نوجوان و خانواده، قهرمان داشتن، همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا و موفقیت در اکران.
ایل بیگی گفت: یکی از تصمیمات اتخاذ شده در شورا، حضور نویسنده در جلسه برای دریافت نظرات شورا و در صورت لزوم توضیحات کارگردان درباره چارچوب کار است که در چندین مورد اجرا شده و در نتیجه کار بسیار موثر بوده است.
وی اظهار کرد: در سال جاری بنیاد سینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری مشترک داشتند که ۲ فیلم سینمایی «ضربه فنی» و «دوچ» دستاورد این مشارکت است.
به گفته ایلبیگی، ۱۵ فیلم از تولیدات سینمای کودک و نوجوان تا پایان مرداد در مراحل مختلف مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در قالب مشارکت یا اعطای وام قرار گرفتهاند که عبارتند از:
الف) فیلمهای آماده نمایش:
ضربه فنی/ کارگردان: غلامرضا رمضانی؛ تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ ۱۳۹۷
دوچ/ کارگردان: امیرمشهدی عباس؛ تهیهکننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/۱۳۹۷
تپلی/ کارگردان و تهیهکننده: حسین قناعت/ ۱۳۹۷
پیشونی سفید۲/ کارگردان و تهیه کننده: سیدجواد هاشمی/ ۱۳۹۶
اردک لی/ کارگردان: بهروز غریب پور، تهیه کننده: علی حضرتی/آماده نمایش/ ۱۳۹۶
سوم شخص غایب/ کارگردان و تهیهکننده: وحید نیکخواهآزاد/۱۳۹۷
ب) فیلمهای در حال تولید:
قطار آن شب/ کارگردان: حمیدرضا قطبی، تهیه کننده: بهروز رشاد/۱۳۹۷
اسکیت باز/ کارگردان: نریمان حامد، تهیه کننده احمد حامد/ ورزشی/ ۱۳۹۷
ج) بازنویسی و نگارش فیلمنامه زیرنظر شورای فارابی:
قلعه پیدا و ناپیدا / کارگردان: مرضیه برومند/ ۱۳۹۷
هوشمندان سیاره اوراک/ کارگردان: تهمینه میلانی، تهیهکننده: محمد نیکبین/ ۱۳۹۷
سینما لیپار/ کارگردان: حسین ریگی لادز/ ۱۳۹۷
حسن کچل/ کارگردان و تهیهکننده: نادره ترکمانی/ ۱۳۹۷
گنجهای ژنرال/ کارگردان: علی عبدالعلیزاده/ ۱۳۹۷
یانو/ کارگردان: سامان استرکی/ نگارش فیلمنامه/۱۳۹۷
هفت قانون خردمندی/ کارگردان: بیژن میرباقری/ ۱۳۹۷
همچنین فیلمهای سینمایی لالاکن (کارگردان: مصطفی قربانپور، تهیهکننده: حسن کلامی) و پویانماییهای شغالها (کارگردان: علی مدنی، تهیهکننده: زهرا مشتاق)، دزد رویاها (کارگردان و تهیهکننده: روانبخش صادقی) و موش و گربه (کارگردان: علیرضا توکلی بینا، تهیهکننده: زهرا هاشمی) که تولیدشان از سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ آغاز شده است نیز از آثار مورد حمایت بنیاد فارابی هستند.
