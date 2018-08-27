بنیاد سینمایی فارابی از ۱۵ فیلم کودک حمایت کرد/ اسامی آثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایل‌بیگی قائم مقام بنیاد سینمایی گفت: شورای تخصصی فیلمنامه کودک و نوجوان از ابتدای دی ماه سال ۹۶ تشکیل شد و اعضای آن ترکیبی از کارگردان سینمای کودک و نوجوان، روانشناس کودک، کارشناس حوزه ادبیات کودک، کارشناس فیلمنامه و منتقد سینمایی است.

وی افزود: در فاصله یاد شده تشکیل شورا، ۲۱ جلسه برگزار شده و جمعاً ۸۴ طرح و فیلمنامه مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان تعدادی فیلمنامه مصوب شده و به مرحله تولید رسیده‌اند، برخی مصوبه اولیه را گرفته‌اند اما نیازمند بازنویسی‌ هستند. برای بازنویسی آثار نیز کارشناسان عضو شورا طی جلسات متعدد و مفصل با نویسندگان گفتگو می‌کنند و ضمن انتقال نظرات شورا، راهکارهایی برای بهبود فیلمنامه در اختیار نویسنده قرار می‌دهند.

قائم مقام بنیاد سینمایی عنوان کرد: شورای تخصصی فیلمنامه کودک در دور جدید، سیاست‌هایی را برای تولید مدنظر دارد که عبارتند از امیدبخش بودن، دارا بودن فضایی فانتزی و رویاپرداز، شاد و دلنشین بودن برای کودک و خانواده یا نوجوان و خانواده، قهرمان داشتن، همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا و موفقیت در اکران.

ایل بیگی گفت: یکی از تصمیمات اتخاذ شده در شورا، حضور نویسنده در جلسه برای دریافت نظرات شورا و در صورت لزوم توضیحات کارگردان درباره چارچوب کار است که در چندین مورد اجرا شده و در نتیجه کار بسیار موثر بوده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری بنیاد سینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری مشترک داشتند که ۲ فیلم سینمایی «ضربه فنی» و «دوچ» دستاورد این مشارکت است.

به گفته ایل‌بیگی، ۱۵ فیلم از تولیدات سینمای کودک و نوجوان تا پایان مرداد در مراحل مختلف مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی در قالب مشارکت یا اعطای وام قرار گرفته‌اند که عبارتند از:

الف) فیلم‌های آماده نمایش:

ضربه فنی/ کارگردان: غلامرضا رمضانی؛ تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ ۱۳۹۷

دوچ/ کارگردان: امیرمشهدی عباس؛ تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/۱۳۹۷

تپلی/ کارگردان و تهیه‌کننده: حسین قناعت/ ۱۳۹۷

پیشونی سفید۲/ کارگردان و تهیه کننده: سیدجواد هاشمی/ ۱۳۹۶

اردک لی/ کارگردان: بهروز غریب پور، تهیه کننده: علی حضرتی/آماده نمایش/ ۱۳۹۶

سوم شخص غایب/ کارگردان و تهیه‌کننده: وحید نیکخواه‌آزاد/۱۳۹۷

ب) فیلم‌های در حال تولید:

قطار آن شب/ کارگردان: حمیدرضا قطبی، تهیه کننده: بهروز رشاد/۱۳۹۷

اسکیت باز/ کارگردان: نریمان حامد، تهیه کننده احمد حامد/ ورزشی/ ۱۳۹۷

ج) بازنویسی و نگارش فیلمنامه زیرنظر شورای فارابی:

قلعه پیدا و ناپیدا / کارگردان: مرضیه برومند/ ۱۳۹۷

هوشمندان سیاره اوراک/ کارگردان: تهمینه میلانی، تهیه‌کننده: محمد نیک‌بین/ ۱۳۹۷

سینما لیپار/ کارگردان: حسین ریگی لادز/ ۱۳۹۷

حسن کچل/ کارگردان و تهیه‌کننده: نادره ترکمانی/ ۱۳۹۷

گنج‌های ژنرال/ کارگردان: علی عبدالعلی‌زاده/ ۱۳۹۷

یانو/ کارگردان: سامان استرکی/ نگارش فیلمنامه/۱۳۹۷

هفت قانون خردمندی/ کارگردان: بیژن میرباقری/ ۱۳۹۷

همچنین فیلم‌های سینمایی لالاکن (کارگردان: مصطفی قربان‌پور، تهیه‌کننده: حسن کلامی) و پویانمایی‌های شغال‌ها (کارگردان: علی مدنی، تهیه‌کننده: زهرا مشتاق)، دزد رویاها (کارگردان و تهیه‌کننده: روانبخش صادقی) و موش و گربه (کارگردان: علیرضا توکلی بینا، تهیه‌کننده: زهرا هاشمی) که تولیدشان از سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ آغاز شده است نیز از آثار مورد حمایت بنیاد فارابی هستند.