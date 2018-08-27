به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال امشب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا میزبان السد قطر است و وینفرد شفر سرمربی این تیم ترکیب یازده نفره تیمش را برای این بازی مشخص کرد.

بنا بر این گزارش، سید مهدی رحمتی، وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، علی کریمی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، طارق همام، مرتضی تبریزی و الحاجی گرو یازده بازیکن استقلال برابر السد قطر هستند.

روزبه چشمی که در روسیه و به همراه تیم ملی دچار مصدومیت شده بود پس از چند ماه شرایط بازی را پیدا کرده و امروز در ترکیب آبی پوشان به میدان خواهد ر فت. قبل از این پیش بینی می شد به خاطر دور بودن او از شرایط مسابقه، شفر ریسک نکند و چشمی در ترکیب اصلی نباشد.

این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.