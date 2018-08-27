به گزارش خبرگزاری مهر، «مایا کوجیانچیک» سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با شرکت در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: وضعیت ایالت راخین همچنان جدّی است. کسانی که به صورت نظام‌مند حقوق بشر را نقض می کنند، حساب پس نمی دهند.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: این هفته با مسئولین هیأت مستقل حقیقت یاب بین المللی که از سوی سازمان ملل متحد تشکیل شده، دیدار خواهیم کرد و درباره نتایج گزارشاتی که طی ۱۸ ماه گذشته جمع آوری شده بحث و تبادل نظر می کنیم.

وی در ادامه افزود: اقداماتی که اتحادیه اروپا در مورد این مسئله باید انجام دهد، بعدا میان اعضاء مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این در حالیست که «کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان» (UNHCR) و «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) ۱۷ مرداد ماه در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که خواستار دسترسی کامل به ایالت راخین (در شمال غربی میانمار و محل سکونت اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور)، بوده و نیز منتظرند تا کارکنان بین‌ المللی بتوانند در شهر «منگدو» (Maungdaw) در این استان مستقر شوند.

تا کنون مقامات میانماری به این درخواست ها پاسخی نداده است.