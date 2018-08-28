چین و چروک پیشانی نشانه ریسک بالای بیماری قلبی عروقی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان چین و چروک ها تنها باعث ایجاد ظاهر بد و پیر به نظر رسیدن شما نیستند، بلکه مشکلات جدی ای را می توان از طریق آنها پیش بینی کرد. محققان عنوان می کنند هرچقدر چین و چروک ها عمیق تر باشند، احتمال مرگ به دلیل بیماری های قلبی بیشتر خواهد بود.

تحقیقات نشان می دهد هرچقدر افراد نسبت به سن و سال شان، چین و چروک شان بیشتر باشد، در معرض ریسک بالاتر مرگ ناشی از این مشکل قرار دارند.

همچنین محققان دریافتند چین و چروک ها می توانند با «تصلب شریان» هم مرتبط باشند؛ عارضه ای که در آن، در اثر سفت شدگی عروق، پلاک های تشکیل می شود. تصلب شریان با حملات قلبی مرتبط است.

در این مطالعه، ۳۲۰۰ فرد سالم در سنین مختلف به مدت ۲۰ سال تحت نظر بودند و براساس تعداد و عمق چروک های پیشانی به این افراد نمره داده شد.

نمره صفر برای عدم وجود چین و چروک و نمره ۳ برای وجود چین و چروک های عمیق بود. در طول مدت ۲۰ سال، ۲۳۳ نفر به دلایل مختلف فوت کردند. از بین این تعداد، ۱۵.۲ درصد دارای نمرات ۲ و ۳ بودند، ۶.۶ درصد نمره ۱ گرفته بودند و ۲.۱ درصد هیچ چین و چروکی نداشتند.

محققان نتیجه گرفتند افراد دارای نمره یک، با ریسک نسبتا بالا حمله قلبی روبرو بودند، اما افراد دارای نمرات ۲ و ۳، در مقایسه با افراد فاقد چین و چروک، ۱۰ برابر بیشتر با مرگ ناشی از مشکلات قلبی جان شان را از دست دادند.

دکتر «اولاند اسکیرول»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «هرچقدر نمره چین و چروک ها بالاتر باشد، ریسک مرگ و میر ناشی از مشکلات قلبی عروقی افزایش می یابد. تنها با یک نگاه ساده به چهره افراد می توان متوجه این نشانه هشداردهنده شد و با برخی توصیه ها به کاهش این ریسک کمک کرد.»