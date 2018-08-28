به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری ضمن بیان اینکه شناسنامه دار کردن درختان تهران گام موثری در حفاظت از آن ها برای نسل های آینده است، گفت: براساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای انقلاب اسلامی و مصوبه یک صد و چهلمین جلسه شورای محترم اسلامی شهر تهران، وظیفه شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان تهران با استفاده از فناوری نوین (تگ الکترومغناطیسی) بر عهده سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا، عملیات مورد نظر به صورت آزمایشی از خیابان ولیعصر (عج) آغاز شد و تا مرداد ماه ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار اصله از درختان شهر تهران که دارای بن بالای ۳۰ سانتی متر بودند از طریق نصب تگ الکترومغناطیسی، شناسنامه دار شده اند.

مختاری در خصوص روش کار این تگ های الکترومغناطیسی گفت: این تگ ها در برگیرنده یک چیپ الکترومغناطیسی است که تنها یک شماره RFID (کد شناسایی) بر روی آن ذخیره شده است. هر درخت توسط شماره کد شناسایی خود توسط دستگاه ریدر و تبلت هایی که نرم افزار "مدیریت درختان" بر روی آن ها نصب شده تشخیص داده شده و از این طریق می توان به جزئیات شناسنامه درخت از جمله آیتم های منطقه و نشانی استقرار درخت، نوع گونه گیاهی، محیط بن، ارتفاع، تاج پوشش(به درصد)، شادابی (به درصد)، میزان انحراف، وضعیت طوقه، آفت و بیماری آن، عملیات به زراعی انجام شده روی درخت دسترسی پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در ادامه تاکید کرد: پروژه پلاک کوبی الکترومغناطیسی درختان با هدف جمع آوری و حفظ اطلاعات درختان و بررسی وضعیت فعلی آن ها و همچنین برنامه ریزی کلان برای آینده آن ها به انجام می رسد.

مختاری با اشاره به این موضوع که پروژه پلاک کوبی درختان یکی از برنامه های حفاظت از درختان شهر تهران با تدوین استراتژی ثبت مشخصات مورفولوژیکی و جغرافیایی درختان است، گفت: این فرایند در تکمیل طرح مستمر حفظ درختان ارزشمند شهر و در قالب طرح های تغذیه ای، کنترل آفات و بیماری ها، هرس، آزادسازی طوقه درختان و رفع عوارض محیطی (کابل برق، انحراف شاخه و ...) به اجرا در آمده و امیدواریم با ادامه و تکمیل این پروژه شاهد همکاری و همیاری بیشتر مسئولان و شهروندان گرامی برای حفاظت از درختان شهرمان باشیم.