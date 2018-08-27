به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فنونی زاده پس از شکست ۳ بر یک استقلال برابر السد قطر در ورزشگاه آزادی گفت: تا به حال چنین بازی ضعیفی از استقلال ندیده بودم. متاسفانه بازی ای را که می توانستیم با پیروزی به پایان برسانیم با اشتباهاتی که انجام دادیم با شکست به پایان رساندیم.

وی در ادامه گفت: تعویض های آبی پوشان غیرمنطقی بود و تعجب می کنم چرا نیومایر که به خوبی بازی می کرد جایش را به محمد دانشور داد؛ بازیکنی که در چند هفته اخیر عملکرد خوبی در استقلال نداشته و نتوانسته بازی خوبی از خود ارائه کند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: شاید هم استقلال، بازیکن خوب در اختیار ندارد که مقابل السد چنین نتیجه ای را بدست آورد.