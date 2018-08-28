  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان:

۱۵ جشن محوری غدیر در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

۱۵ جشن محوری غدیر در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان- دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر سیستان و بلوچستان گفت: برگزاری با شکوه ۱۵ جشن محوری ویژه عید سعید غدیر خم در ۱۵ نقطه استان تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام عیسی بزمانی اظهار داشت: اجرای جشن های محوری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: مراسم محوری این عید بزرگ صبح روز پنجشنبه در مسجد جامع زاهدان با حضور علما، مسئولان و مردم برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین مساجد محوری و مراکز فرهنگی در شهرهای ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش، دلگان، کنارک، نیکشهر، زهک، هیرمند، راسک، میرجاوه، نیمروز و هامون نیز میزبان برگزاری جشن های غدیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر جشن های مسجد محور، ایستگاههای صلواتی و جشن های خیابانی نیز توسط مردم ولایت مدار سیستان و بلوچستان در این روزها برپا می شود.

بزمانی تصریح کرد: برگزاری جشن چهار هزار نفری در روز عید غدیر در جوار گلزار شهدا از جمله این جشن هاست.

وی اظهار داشت: از منظر آیات و روایات جایگاه و اهمیت عید غدیر به گونه ای توصیف شده است که تحلیل معنایی آن گستره دین شناسی، پیامبرشناسی، دشمن شناسی، سنت شناسی، امام شناسی و امت شناسی را دربر می گیرد.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر سیستان و بلوچستان افزود: با این توصیف برپایی هر چه بهتر و باشکوه تر این عید بزرگ در شناساندن واقعه تاریخی و وحدت آفرین غدیرخم نقش آفرین خواهد بود.

کد مطلب 4387339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها