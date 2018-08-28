۱۵ جشن محوری غدیر در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام عیسی بزمانی اظهار داشت: اجرای جشن های محوری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: مراسم محوری این عید بزرگ صبح روز پنجشنبه در مسجد جامع زاهدان با حضور علما، مسئولان و مردم برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین مساجد محوری و مراکز فرهنگی در شهرهای ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش، دلگان، کنارک، نیکشهر، زهک، هیرمند، راسک، میرجاوه، نیمروز و هامون نیز میزبان برگزاری جشن های غدیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر جشن های مسجد محور، ایستگاههای صلواتی و جشن های خیابانی نیز توسط مردم ولایت مدار سیستان و بلوچستان در این روزها برپا می شود.

بزمانی تصریح کرد: برگزاری جشن چهار هزار نفری در روز عید غدیر در جوار گلزار شهدا از جمله این جشن هاست.

وی اظهار داشت: از منظر آیات و روایات جایگاه و اهمیت عید غدیر به گونه ای توصیف شده است که تحلیل معنایی آن گستره دین شناسی، پیامبرشناسی، دشمن شناسی، سنت شناسی، امام شناسی و امت شناسی را دربر می گیرد.

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر سیستان و بلوچستان افزود: با این توصیف برپایی هر چه بهتر و باشکوه تر این عید بزرگ در شناساندن واقعه تاریخی و وحدت آفرین غدیرخم نقش آفرین خواهد بود.