اجازه دور زدن کنکور را نمی دهیم/سختگیری درانتقال دانشجویان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست خبری در پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت آموزش پزشکی در کشور گفت: تعداد زیادی داوطلب برای ورود به رشته های پزشکی وجود دارد و وزارت بهداشت مخالف دور زدن کنکور برای ورود به پزشکی است.

وی افزود: تسهیلاتی که برای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور ایجاد شده است تنها مختص دانشجویانی است که در سال های گذشته برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند. این تسهیلات به دلیل مشکلات ارزی اتخاذ شده است.

لاریجانی یادآور شد: شورای ارزشیابی و مدارک تحصیلی وزارت بهداشت به زودی تصمیمات مهمی را برای پیشگیری هر چه بهتر دور زدن کنکور برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور اعلام می کند. این شرایط به مراتب سختگیرانه تر از شرایط فعلی است.

وی در پاسخ به مهر درباره اعلام چند دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرجع انتقال دانشجویان ایرانی از چند کشور، یادآور شد: این کار تنها به منزله تسهیل پروسه انتقال و بررسی پرونده های این دانشجویان است. اما در نهایت تصمیم گیرنده اصلی برای انتقال مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت است.

هزینه آزمونهای بین المللی پزشکی و مشکلات ارزی

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره هزینه آزمون های بین المللی پزشکی و بحث مشکلات ارزی در این زمینه گفت: وزارت بهداشت نمی تواند در این زمینه به صورت مستقل تصمیم بگیرد. ما نظر خودمان را به بانک مرکزی منعکس کردیم و تابع قوانین هستیم و با توجه به شرایط کشور، فعلا ارز دولتی در پرداخت هزینه آزمون های بین المللی نداریم.

وی افزود: پرداخت برای آزمون های بین المللی در گروه پزشکی به صورت بین المللی است و منابعی برای آن تامین نشده است و همچنان باید پرداخت بین المللی به صورت مستقیم انجام شود.

لاریجانی درباره تعداد دانشجویان ایرانی در گروه علوم پزشکی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، گفت: اطلاعات ما از دانشجویان خارج از کشور منوط به اطلاعاتی است که در صورت کسب معرفی نامه و یا مدرکی از وزارت بهداشت درخواست داشته باشند. حدس می زنیم حدود ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در گروه علوم پزشکی در خارج از کشور تحصیل کنند.

به ۳ هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور ارز تعلق نمی گیرد

وی افزود: سال گذشته ما ۴۰۰ پرونده برای انتقال به داخل داشتیم و امسال ۲ هزار پرونده برای انتقال به داخل تشکیل دادیم. ضمن اینکه ۱۰ هزار نفر متقاضی معرفی نامه برای ارز دانشجویی بودند که از این تعداد ۷ هزار نفر در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل می کردند و ۳ هزار نفر در دانشگاه های غیر معتبر بودند که طبعا برای آنها معرفی نامه ارز دانشجویی ارائه نمی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره قراردادهای بین المللی یادآور شد: سیاست ما گسترش رابطه علمی با کشورهای مختلف است و تبادل استاد و دانشجو در این تفاهم نامه ها صورت می گیرد. این گونه نیست که فردی تک به تک در این فرآیند جابجایی داشته باشد بلکه مهم تیمی مشترک برای تبادلات علمی است.

شرایط جدید انتقال از خارج به زودی اعلام می شود

وی در پاسخ به مهر در خصوص شرایط جدید انتقال دانشجویان از خارج به داخل گفت: این موضوع به تبلیغات موسسات اعزام دانشجو بدل شده است در صورتی که انتقال تنها شامل دانشجویانی است که در گذشته برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند. شرایط جدید نقل و انتقال از سوی شورای ارزشیابی وزارت بهداشت به زودی اعلام می شود. این گونه نیست که کسی که کنکور را بد داده است برود ۳۶ واحد درسی در خارج بگذراند و به دانشگاه های داخل کشور منتقل شود.

لاریجانی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی از تمام ظرفیت پذیرش از طریق کنکور استفاده می کنند و با توجه به سهمیه های موجود، بسیاری از استعدادهای بالا به سختی در گروه پزشکی قبول می شوند و از همین رو ما از این ظرفیت تنها از طریق کنکور استفاده می کنیم.

وی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی برای پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور که منتقل می شوند، باید ظرفیت مازاد و شهریه ای ایجاد کنند. شهریه این دانشجویان از طریق تبدیل شهریه ارزی آنها به ریال محاسبه می شود و کف شهریه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به دانشگاه ها اعلام شده است. دانشجویان انتقالی تنها در ظرفیت مازاد و شهریه ای پذیرفته می شوند.

وی گفت: در چهار دهه اخیر تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۴ برابر شده است و در بخش تحصیلات تکمیلی با ۳ تا ۴ برابر شدن ظرفیت، اکنون سالانه ۴ هزار نفر در گروه های تخصصی و فوق تخصصی پذیرفته می شوند. ۲۵۰ هزار نفر دانشجو در گروه علوم پزشکی تحصیل می کنند و اساتید در این مدت ۵ تا ۷ برابر شده است.

لاریجانی با اشاره به کارهای مهم در حوزه آموزش پزشکی یادآور شد: آمایش سرزمین با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بستر اصلی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است. در ادامه برنامه تحول در آموزش پزشکی بر بستر آمایش صورت گرفته است و در ادامه آن نیز ماموریت گرایی دانشگاه های علوم پزشکی، در حال توسعه است.

وی از اجرای برنامه آموزش مهارتی و حرفه ای در علوم پزشکی به عنوان یکی از برنامه های مهم وزارت بهداشت در حوزه کارآفرینی خبر داد و گفت: این کار به کمک موسسه آموزش مهارتی و حرفه ای در علوم پزشکی انجام می گیرد و مدرک گرایی را کاهش داده و کارآفرینی ایجاد می کند.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به فعالیت مرکز ملی آموزش پزشکی در حوزه های مختلف از تدوین سند ارتقای فعالیت استعدادهای درخشان و نخبگان در حوزه وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سند در حال آماده سازی است.

وی گفت: در سال گذشته تمام موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی اعتباربخشی شدند و ادامه اعتباربخشی در امسال تنها محدود به مواردی است که مشکلاتی داشته اند.

لاریجانی افزود: استانداردهای دوره های پزشکی و دندانپزشکی تدوین شده و به اتمام رسید و از امسال کاهش طول دوره پزشکی کلید می خورد.

وی یادآور شد: از تابستان امسال امکان شرکت در آزمون دستیاری به صورت استریت (پیش از فارغ التحصیلی و پیش از گذراندن دوره طرح و سربازی) در برخی از رشته های تخصصی مورد نیاز کشور فراهم می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از آغاز ارائه دروس به صورت مجازی در علوم پزشکی از مهرماه ۹۷ خبر داد و گفت: دروس دانشگاه های علوم پزشکی به صورت مجازی و به کمک دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می شود.

وی گفت: به تمام مناطق آمایشی علوم پزشکی اختیار داده شده است که زمینه را برای پذیرش دانشجوی خارجی فراهم کنند. هم اکنون ۳ هزار دانشجوی خارجی از ۴۳ کشور خارجی در حال تحصیل در کشور هستند.

لاریجانی از تدوین شدن آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی خبر داد و گفت: این آیین نامه با رعایت استانداردها تدوین شده است و از سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه آموزش علوم پزشکی استفاده می کند.