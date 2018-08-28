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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی:

مدیران نشریات میزان کاغذ مورد نیاز خود را اعلام کنند

مدیران نشریات میزان کاغذ مورد نیاز خود را اعلام کنند

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعلام کرد: مدیران نشریات می توانند درخواست خود را برای تامین کاغذ مورد نیاز به این اداره کل ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمدرضا دربندی با اشاره به جمع بندی نظرات کارشناسی در کارگروه کاغذ مطبوعات، گفت: با توجه به تفاهم صورت گرفته اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با دو شرکت بزرگ وارد کننده کاغذ، برای توزیع کاغذ با قیمت مناسب (محاسبه بر اساس دریافت ارز دولتی) تمام نشریات فعال می‌توانند درخواست‌های خود را با ذکر مقدار مورد نیاز به این اداره کل اعلام کنند تا بعد از بررسی کارشناسی نسبت به معرفی برای دریافت کاغذ اقدام شود.

وی در خصوص نحوه تامین کاغذ نشریات استانی نیز اظهار کرد: با توجه به ابلاغ صورت گرفته به ادارات ارشاد استان‌ها، نشریات استانی نیز می‌توانند درخواست‌های خود را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا خانه‌های مطبوعات استان‌ها اعلام کنند که پس از تجمیع، برای تامین به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال می‌شود تا نشریات استانی دغدغه‌ای بابت تامین کاغذ مورد نیاز خود با قیمت مناسب نداشته باشند.

کد مطلب 4387424

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