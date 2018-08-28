مدیران نشریات میزان کاغذ مورد نیاز خود را اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمدرضا دربندی با اشاره به جمع بندی نظرات کارشناسی در کارگروه کاغذ مطبوعات، گفت: با توجه به تفاهم صورت گرفته اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با دو شرکت بزرگ وارد کننده کاغذ، برای توزیع کاغذ با قیمت مناسب (محاسبه بر اساس دریافت ارز دولتی) تمام نشریات فعال می‌توانند درخواست‌های خود را با ذکر مقدار مورد نیاز به این اداره کل اعلام کنند تا بعد از بررسی کارشناسی نسبت به معرفی برای دریافت کاغذ اقدام شود.

وی در خصوص نحوه تامین کاغذ نشریات استانی نیز اظهار کرد: با توجه به ابلاغ صورت گرفته به ادارات ارشاد استان‌ها، نشریات استانی نیز می‌توانند درخواست‌های خود را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا خانه‌های مطبوعات استان‌ها اعلام کنند که پس از تجمیع، برای تامین به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال می‌شود تا نشریات استانی دغدغه‌ای بابت تامین کاغذ مورد نیاز خود با قیمت مناسب نداشته باشند.