تیم ملی سپک تاکرا ایران به مصاف پاکستان می رود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مسابقات کواد چهار نفره که از امروز آغاز شده است روز شنبه آینده با انتخاب تیم‌های برتر به پایان می‌رسد. تیم‌ملی سپک تاکرای ایران که در دو بخش تیم ایونت و کواد چهارنفره در بازی‌های آسیایی اندونزی شرکت کرده است در بخش تیم ایونت نتوانست از گروه خود صعود کند.

مسابقات تیم ایونت طی روزهای گذشته در دهکده بازی‌های پالمبانگ برگزار شد و تیم‌های تایلند، مالزی و اندونزی به ترتیب طلا، نقره و برنز گرفتند.

تیم ملی سپک تاکرای کشورمان در مسابقات کواد چهار نفره در گروه دوم رقابت‌ها با تیم‌های پاکستان، ویتنام، نپال و سنگاپور هم‌گروه است. در گروه اول بازی‌ها نیز تیم‌های میانمار، ژاپن، چین و اندونزی قرار دارند.

تیم‌ملی کشورمان در ادامه بازی‌ها صبح روز پنج‌شنبه هفته جاری به مصاف ویتنام و بعدازظهر همان روز به مصاف نپال می‌رود. صبح روز جمعه نیز با سنگاپور مسابقه خواهد داد. قرار گرفتن روی سکوی قهرمانی یکی از اهداف ملی‌پوشان سپک‌تاکرای کشورمان در اولین حضور خود در بازی‌های آسیایی است.