به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به گذشت دو ماه از آتش سوزی در تالاب هورالعظیم اظهار داشت: این تالاب بین‌المللی دو ماه است که در آتش می‌سوزد و هنوز اقدامی برای مهار آن صورت نگرفته است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: لطفا دستور بدهید تا دستگاه‌های مسئول از طریق وزارت امور خارجه و با کمک سازمان‌های بین‌المللی نسبت به اقدام فوری‌تر و موثرتر برای اطفاء حریق اقدام کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با بیان اینکه ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است، خواستار تسریع در پرداخت این مطالبات با توجه به مشکلات این گروه از کشاورزان شد.