به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت «الخلیج آن لاین»، یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در جریان نشست محرمانه خود با فرماندهان نظامی ائتلاف سعودی در یمن به آنها گفت که توجهی به انتقادهای بین المللی در خصوص حملات عربستان علیه غیر نظامیان در یمن نکنند.

بر اساس این گزارش بن سلمان در این نشست محرمانه خطاب به فرماندهان نظامی گفت: به انتقادهای بین المللی توجهی نکنید! ما می خواهیم تأثیر زیادی بر آگاهی نسل های مردم یمن بگذاریم. می خواهیم هرزمان که کودکان، زنان و مردان یمنی اسم عربستان را می شنوند به خود بلرزند!

منبع مذکور این سخنان بن سلمان را شوک آور توصیف کرد.