سوارکار ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، مسابقات سوارکاری بازی های آسیایی در بخس انفرادی پرش با اسب امروز سه شنبه برگزار شد. در این مرحله داوود پوررضایی و فرهنگ صادقی دو سوارکار ایرانی با رقبای آسیایی خود رقابت کردند و در نهایت پوررضایی با اسب ونور با قرار گرفتن در رده سی ام موفق شد به فینال رقابت‌ها راه یابد.

فرهنگ صادقی دیگر سوارکار کشورمان در جایگاه چهل و ششم قرار گرفت و نتوانست به فینال برسد و حذف شد.

فینال مسابقات در دو راند برگزار می شود. راند نخست فینال انفرادی پرش با اسب برای تعیین ۲۵ سوارکار نهایی ، صبح پنج شنبه و راند نهایی فینال برای تعیین برندگان مدال های طلا، نقره و برنز بعدازظهر پنج شنبه برگزار خواهد شد.

پیش از این آریانا روانبخش و مسعود مکاری نژاد هم از راهیابی به فینال باز مانده بودند.

تیم پرش با اسب ایران هم صبح امروز با کسب رده یازدهم از راهیابی به فینال بازمانده بود. عربستان ، ژاپن و قطر مدال های طلا ، نقره و برنز تیمی پرش را کسب کردند.