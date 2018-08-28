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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

اکران بسته فیلم‌های کوتاه حوزه هنری در «سینما پاتوق»

اکران بسته فیلم‌های کوتاه حوزه هنری در «سینما پاتوق»

چهارمین برنامه فرهنگی «سینما پاتوق» در سال ۹۷ صبح امروز سه شنبه ۶ شهریور در سالن شهید آوینی حوزه هنری با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم‌های کوتاه «چای جوشیده» به کارگردانی محمد علیزاده، «چرخ» ساخته مهدیه محمدی، «خاطره» به کارگردانی رقیه فتحی، «آنتراکت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان، «نفرس» به کارگردانی سامان غنائمی، «شیرینی» ساخته محمدحسین امانی، «چشم به راه» ساخته حسین دارابی، «مادر» کاری از رضا زهتابچیان، «نفرین شدگان» به کارگردانی مهدی افضل زاده، «کانتینر» ساخته امید میرزایی و انیمیشن «آقای گوزن» کاری از مجتبی موسوی در این برنامه به نمایش درآمدند. این فیلم‌ها از تولیدات باشگاه فیلم سوره و مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری هستند.

«سینما پاتوق» به منظور توسعه تعامل سینماگران، حمایت از فیلمسازان جوان و گسترش مراودات بین اهالی رسانه و هنرمندان و معرفی بهتر محصولات سینمای ایران زیر نظر روابط‌ عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 4387753

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