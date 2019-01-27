نمایش انیمیشن سینمایی «بنیامین» در سینماپاتوق حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، «بنیامین» تازه‌ترین محصول گروه پویانمایی ندای موعود است که این گروه به پشتوانه تجربیات کار کوتاه برای اولین بار تولید اثر سینمایی بلند را به کارنامه هنری خود اضافه کرد.

این اثر که قرار است در ششمین روز جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه به نمایش درآید همزمان در چند سینمای مردمی نیز اکران می شود.

دیگر عوامل این انیمیشن عبارتند از موسیقی: بهزاد عبدی، مدیر دوبلاژ: امیر زند، صداگذار: فرشید جلیلی نژاد، مدیر تولید و مسئول فنی: جواد رضایی، نورپردازی، تکسچر، مدل سازی: حامد فرهادی، سرپرست انیمیت: علیرضا زارع، لباس: علی اکبر مزرعتی، جلوه های ویژه: ابوالفضل مزرعتی، کامپوزیت: جواد رضایی، میلاد مزرعتی و مسئول روابط عمومی: مسعود مزرعتی.

سینماپاتوق در دومین سال فعالیت خود به منظور توسعه تعامل سینماگران، حمایت از فیلمسازان جوان و گسترش مراودات بین اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر محصولات سینمای ایران زیر نظر روابط‌ عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری ایجاد شده است.

به همین منظور این برنامه فرهنگی با هدف همکاری با سینماگران پیشکسوت، همکاری با جوانانی که از ایده‌های‌نو در سینما استفاده می‌کنند و همچنین برقراری ارتباط بین اهالی رسانه با هنرمندان، ۲ سالن اکران واقع در سازمان سینمایی حوزه هنری را در خدمت اهالی سینما قرار می‌دهد.

هنرمندانی که تمایل دارند تولیداتشان را برای همکاران، خبرنگاران، منتقدان و سینماگران نمایش دهند می‌توانند از امکان دارا بودن آخرین تجهیزات صدا و تصویر، بهره‌مند شوند.