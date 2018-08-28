سئوال از زنگنه در مورد علل اختلاس در شرکت نفت به صحن رفت

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون انرژی گفت: نماینده تبریز از وزیر سئوال کرد که علت نقص در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینه آنها ناشی از خلاءهای موجود در ساختار اداری و اجرایی که موجب اختلاس و به تاراج رفتن منابع در شرکت اکتشافات وزارت نفت شده چیست که وزیر توضیحاتی ارائه داد و در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد، بنابراین سوال به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.

نماینده مردم ایذه ادامه داد: حسینعلی حاجی دلیگانی سوالی درباره عدم پیش بینی اخذ ضمانت و خسارت لازم در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال و دلایل آن سئوالی را مطرح کرد که وزیر نفت توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد اما در نهایت نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد.