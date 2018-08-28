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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

خادمی در گفتگو با مهر:

سئوال از زنگنه در مورد علل اختلاس در شرکت نفت به صحن رفت

سئوال از زنگنه در مورد علل اختلاس در شرکت نفت به صحن رفت

عضو کمیسیون انرژی گفت: نماینده تبریز از پاسخ های وزیر نفت در مورد علل شکل گیری اختلاس از شرکت اکتشافات نفت قانع نشد ‌و سئوال به صحن ارسال شد.

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون انرژی گفت: نماینده تبریز از وزیر سئوال کرد که علت نقص در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینه آنها ناشی از خلاءهای موجود در ساختار اداری و اجرایی که موجب اختلاس و به تاراج رفتن منابع در شرکت اکتشافات وزارت نفت شده چیست که وزیر توضیحاتی ارائه داد و در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد، بنابراین سوال به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.

نماینده مردم ایذه ادامه داد: حسینعلی حاجی دلیگانی سوالی درباره عدم پیش بینی اخذ ضمانت و خسارت لازم در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال و دلایل آن سئوالی را مطرح کرد که وزیر نفت توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد اما در نهایت نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد.

کد مطلب 4388048

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
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      سلام لطفا در خصوص اختلاس بنیاد تعاون سازمان زندانها ی کشور که از پول زندانیان می باشد و زیر دستگاه قوه قضاییه می باشد از ریاست محترم قوه قضاییه در خواست می شود خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نماید
    • ایرانی AE ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
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      مجلس تازه داره با قدرتش اشنا می شه اگه نمایندگان بدانن چه قدرتی دارن از رکود و افسردگی و چرت زدن بیرون می یان و از ملت دفاع می کنن و ظالمان و اختلاسگران را رسوا می کنن اما حیف که دنیا زده شدن

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