به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی سه شنبه شب در نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در مدت کوتاه مسئولیت خود با تسلط و اشراف کامل توانسته‌اند منشأ اثرات مثبتی شوند.

نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از مجموعه مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان نیز باید تشکر کرد که خدمات به‌موقع و مؤثری را به مردم و جامعه هدف ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعاون موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است، گفت: بیش از چهار دهه است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی بارها مطرح شده، اما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم، علت اصلی این موضوع آن است که بخشی از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شکوفا نشده و مشکلات موجود در قوانین یا در فرآیند اجرا مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرده و این فرصت ارزشمندی است که نباید از دست برود. چرا که با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح معطل‌مانده در مجلس، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا چنین فرصتی دوباره فراهم شود.

وی افزود: بنابراین ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی با ارائه نظرهای کارشناسی، ما را در اصلاح این لایحه یاری کنند تا هم اهداف قانون‌گذار محقق شود و هم مشکلات فعالان بخش تعاون برطرف گردد.

انتقال دفاتر شرکت‌ها به استان‌ها در دستور کار

نماینده دشتی و تنگستان در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در دست بررسی اشاره کرد و گفت: طرح انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل اصلی فعالیت آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی گفت: با تصویب این طرح، شرکت‌های بزرگ موظف خواهند بود دفاتر مرکزی خود را در همان استانی که فعالیت اقتصادی دارند، مستقر کنند و فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای‌شان را نیز در همان استان انجام دهند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف بانکی، موجب افزایش سهم استان‌ها در گردش مالی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

زارعی خبر داد: بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، استان بوشهر در حوزه نسبت منابع و مصارف بانکی در انتهای جدول کشور قرار داشته است، این موضوع پذیرفتنی نیست در حالی که بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز کشور در این استان مستقر است. بنابراین انتقال دفاتر و الزام شرکت‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای در استان می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.

۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های کارگری دشتی و تنگستان تخصیص یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت حوزه کارگری در دشتی و تنگستان افزود: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، معادل ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی به پروژه‌های ورزشی و کارگری این دو شهرستان اختصاص یافت.

وی گفت: بخشی از این اعتبار پرداخت شده است و امیدواریم مابقی نیز هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم.

زارعی همچنین از ضرورت تعامل بیشتر با مدیران شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در عسلویه سخن گفت و تصریح کرد: فرزندان استان بوشهر در بخش‌های مختلف مدیریتی این شرکت‌ها حضور دارند و انتظار داریم این مدیران در اولویت دادن به نیروهای بومی و کمک به توسعه استان پیشگام باشند. ما امروز از مدیران انتظار داریم نقش مؤثری در حمایت از توسعه استان ایفا کنند.

نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه استان بوشهر سهم مهمی در تأمین درآمدهای ملی دارد، گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۵۰ درصد از منابع درآمدهای پیش‌بینی‌شده ۶ ماهه استان با تلاش‌های مشترک مدیران و فعالان اقتصادی بویژه دستگاه مالیاتی استان محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با وصول و ایصال سایر منابع تکلیفی، استان بوشهر بعد از سال‌ها از سهم پنجاه درصدی اعتبارات مازاد درامدهای استانی بهره مند شود.