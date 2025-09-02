  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

ظرفیت‌های تعاون باید شکوفا شود

ظرفیت‌های تعاون باید شکوفا شود

بوشهر- نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تمرکز بر توسعه بخش تعاون و تحقق جایگاه واقعی آن در اقتصاد کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی سه شنبه شب در نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در مدت کوتاه مسئولیت خود با تسلط و اشراف کامل توانسته‌اند منشأ اثرات مثبتی شوند.

نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از مجموعه مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان نیز باید تشکر کرد که خدمات به‌موقع و مؤثری را به مردم و جامعه هدف ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعاون موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است، گفت: بیش از چهار دهه است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی بارها مطرح شده، اما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم، علت اصلی این موضوع آن است که بخشی از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شکوفا نشده و مشکلات موجود در قوانین یا در فرآیند اجرا مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرده و این فرصت ارزشمندی است که نباید از دست برود. چرا که با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح معطل‌مانده در مجلس، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا چنین فرصتی دوباره فراهم شود.

وی افزود: بنابراین ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی با ارائه نظرهای کارشناسی، ما را در اصلاح این لایحه یاری کنند تا هم اهداف قانون‌گذار محقق شود و هم مشکلات فعالان بخش تعاون برطرف گردد.

انتقال دفاتر شرکت‌ها به استان‌ها در دستور کار

نماینده دشتی و تنگستان در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در دست بررسی اشاره کرد و گفت: طرح انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل اصلی فعالیت آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی گفت: با تصویب این طرح، شرکت‌های بزرگ موظف خواهند بود دفاتر مرکزی خود را در همان استانی که فعالیت اقتصادی دارند، مستقر کنند و فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای‌شان را نیز در همان استان انجام دهند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف بانکی، موجب افزایش سهم استان‌ها در گردش مالی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

زارعی خبر داد: بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، استان بوشهر در حوزه نسبت منابع و مصارف بانکی در انتهای جدول کشور قرار داشته است، این موضوع پذیرفتنی نیست در حالی که بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز کشور در این استان مستقر است. بنابراین انتقال دفاتر و الزام شرکت‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای در استان می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.

ظرفیت‌های تعاون باید شکوفا شود

۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های کارگری دشتی و تنگستان تخصیص یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت حوزه کارگری در دشتی و تنگستان افزود: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، معادل ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی به پروژه‌های ورزشی و کارگری این دو شهرستان اختصاص یافت.

وی گفت: بخشی از این اعتبار پرداخت شده است و امیدواریم مابقی نیز هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم.

زارعی همچنین از ضرورت تعامل بیشتر با مدیران شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در عسلویه سخن گفت و تصریح کرد: فرزندان استان بوشهر در بخش‌های مختلف مدیریتی این شرکت‌ها حضور دارند و انتظار داریم این مدیران در اولویت دادن به نیروهای بومی و کمک به توسعه استان پیشگام باشند. ما امروز از مدیران انتظار داریم نقش مؤثری در حمایت از توسعه استان ایفا کنند.

نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه استان بوشهر سهم مهمی در تأمین درآمدهای ملی دارد، گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۵۰ درصد از منابع درآمدهای پیش‌بینی‌شده ۶ ماهه استان با تلاش‌های مشترک مدیران و فعالان اقتصادی بویژه دستگاه مالیاتی استان محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با وصول و ایصال سایر منابع تکلیفی، استان بوشهر بعد از سال‌ها از سهم پنجاه درصدی اعتبارات مازاد درامدهای استانی بهره مند شود.

کد خبر 6578038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها