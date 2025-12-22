معاون فرماندار تنگستان و بخشداران مرکزی و دلوار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان تنگستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشداران مرکزی و دلوار را تکریم و معارفه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این آئین، با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که اردیبهشت‌ماه سال آتی برگزار می‌شود اظهار کرد: شورا نهادی است که خداوند در قرآن کریم ما را به انجام آن در امور سفارش می‌کند. در قانون اساسی نیز بر لزوم و وجوب تشکیل این نهاد تاکید شده و اصولی از قانون اساسی به تشکیل و کیفیت آن اختصاص یافته است.

وی افزود: شوراها نزدیک‌ترین نهاد حکمرانی به مردم بوده و واسط سیاست‌های کلان در جامعه هستند که ملت را به دولت پیوند می‌زند.

جهانیان بیان کرد: دقت در چند کلیدواژه‌، نقش شوراها در ساختار حکمرانی را بیش از پیش آشکار می‌سازد که این نهاد بنیادی، تا چه اندازه در ساختار مدیریت ملی مؤثر است.

وی اضافه کرد: اولین نقش شوراها، نقش مشارکتی و مردم پایه است. در حوزه مشارکتی، شوراها انتقال دهنده خواسته‌های مردم به مسئولان و سیستم اداری و دولتی هستند. علاوه بر این، زمینه افزایش اعتبار و سرمایه اجتماعی می‌شوند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه دومین کلیدواژه مدیریت و سیاست‌گذاری محلی است ابراز داشت: شوراها طبق این شاخص، پل ارتباطی مردم با دستگاه مدیریت شهری و روستایی یعنی شهرداری و دهیاری است.

جهانیان گفت: سومین مؤلفه، تعیین اولویت‌های توسعه شهری و روستایی و طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی است. معاون سیاسی استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: نقش نظارتی شوراها نقش فرادستی در مدیریت شهری و روستایی است و کنترل‌کننده هزینه‌ها و پیشگام شفافیت و پاسخگو کردن مسئولان در مدیریت محلی هستند.

وی ادامه داد: از دیگر نقش‌های شورا می‌توان به نقش اقتصادی آن در جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گسترش فرهنگ بومی اشاره کرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نقش فرهنگی و اجتماعی از دیگر نقش‌های شوراهاست که کارکرد ذاتی دارد و می‌تواند ذهنیت شهروندان را نسبت به مسائل مختلف و شاخص‌های کمی و کیفی فرهنگی و اجتماعی ارتقا بخشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار داشت: آخرین کلیدواژه، نقش محوری توسعه پایدار و زیست محیطی شوراهاست که لازم است با الگوسازی اعم از مدیریت پسماند تا توسعه و حمایت از طرح‌های آینده‌محور در تحقق اصل توسعه پایدار نقش اساسی ایفا کنند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر، توصیه‌هایی به منظور انجام بهینه وظایف مدیران در سمت‌های جدید با رویکرد تحقق گفتمان دولت وفاق ملی، مردم داری و تحقق عدالت اجتماعی بیان کرد.

در پایان جلسه، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تقدیر از زحمات روح‌الله تنگستانی (معاون سابق فرماندار)، علی تنگ‌ارمی را به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان معرفی کرد. در این آئین با تقدیر از خدمات نورالله جمالی و غلامرضا عالی‌پور (بخشداران سابق مرکزی و دلوار)، عسکر زارعی به عنوان بخشدار دلوار و نسیم هندی‌پور به عنوان بخشدار مرکزی تنگستان معرفی شدند.