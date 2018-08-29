به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی در دستور کار قرار گرفت و در صحن مجلس نیز به تصویب رسید. این تحقیق و تفحص با هدف برسی علل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ارائه شده و از جمله مهمترین محورهای جزئی آن می توان به این موارد اشاره کرد:

۱- بررسی علل زیانده بودن شرکت های خودروساز اصلی داخلی و شرکت های تابعه با توجه به تعداد بالای تولید و استفاده ناکافی از ظرفیت های موجود

۲- بررسی برنامه خودروسازان برای تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب برای اقشار متوسط به پائین جامعه

۳- بررسی چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت های رنو- پژو سیتروئن توسط سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های خودروسازی و نیز بررسی میزان پیشرفت قراردادهای منعقده.

۴- بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های خودروسازی و شرکت های تابعه

۵- بررسی نحوه انتخاب و عقد قرارداد با شرکت های قطعه ساز و قیمت قطعات

۶- بررسی عوامل نارضایتی مردم از روش فروش و خدمات پس از فروش و مشکلات موجود در ثبت نام اینترنتی

۷- بررسی وجود زمینه های فساد و تولید رانت در عقد قراردادهای داخلی و خارجی

۸- بررسی موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماه های گذشته که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و آشفتگی و بی‌ثباتی در بازار شده است

این تحقیق و تفحص که با درخواست ۳۵ نماینده ارائه شده و به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسیده بود امروز با ۱۵۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید تا پس از تشکیل هیئت رئیسه تحقیق و تفحص و صدور احکام آنها از سوی مجلس ظرف ۶ ماه آینده انجام شده و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود.