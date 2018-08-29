رصد ۲۴ ساعته فضای کشور/ از اقدامات کشورهای همسایه اطلاع داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد علی حدادی سامانی عصر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی فرمانده پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با اصحاب رسانه با تبریک عید سعید غدیر خم با بیان اینکه پیش از انقلاب کمتر به بحث پدافند توجه شده بود، اظهار داشت: رژیم بعثی عراق دو سال پیش از شروع جنگ تحمیلی اقدام به بازسازی و نوسازی نیروی هوایی خود با انواع هواپیماهایی که از شرق و غرب خریده بود، کرد و مقدمات حمله به جمهوری اسلامی ایران را آماده ساخته بود.

وی افزود: از آغاز جنگ تحمیلی نیروهای پدافند هوایی پا به پای سایر نیروها از ارتش، بسیج و سپاه و نیروی مردمی حضور موثر و مداومی در دفاع داشتند.

فرمانده پدافند هوایی منطقه شهید نصر اصفهانی با بیان اینکه پس از انقلاب پدافند هوایی مسیر رو به رشدی را طی کرد، بیان داشت: در خلال جنگ عراق سه بار نیروی هوایی خود را احیا کرد آن هم در برابر کشور ایران که از روز نخست انقلاب با تحریم‌های ظالمانه روبرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود همه این محدودیت‌ها در طول هشت سال دفاع مقدس پدافند هوایی ایران با همکاری نیروی هوایی بیش از ۶۰۰ فروند هواپیما و بیش از ۶۷ فروند هلیکوپتر عراقی را منهدم کرده است، تاکید کرد: این تعداد شامل هواپیماهایی است که لاشه آن تحویل شده است و هواپیما و هلیکوپترهای فروافتاده در خاک عراق را باید به این موارد اضافه کرد.

حدادی ابراز داشت: نیروهای سطحی در زمان جنگ نمی‌تواند بدون چتر پدافندی قدم از قدم بردارند که بر این اساس بیش از ۲۴ هزار و ۸۶۳ حمله هوایی دشمن علیه نیروهای سطحی توسط پدافند هوایی دفع شده است.

وی با بیان اینکه تنها منبع درآمد ما برای ادامه جنگ صدور نفت از سکوهای نفتی و جزیره خارک بوده است، اضافه کرد: با تدبیر شهیدان ستاری و بابایی و اجرای طرح‌های عملیاتی یک هزار و ۳۷۷ حمله به نفت‌کش ها و جزایر در آن زمان دفع شد.

فرمانده پدافند هوایی منطقه شهید نصر اصفهانی ابراز داشت: همچنین بیش از سه هزار و ۱۴۵ نفت‌کش را تا دهنه خروجی خلیج فارس اسکورت کردیم و ۵۵ فروند هواپیمای ویراژ مسلح به موشک های ویرا را ساقط کردیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا پدافند هوایی ۳۸۰ شهید، ۵۱ جانباز و ۴۶ آزاده و مفقود الاثر تقدیم انقلاب و نظام کرده است.

حدادی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب ارتش به خلاء ای پی برد و آن اینکه پدافند هوایی با توجه به تهدیدات نوظهور باید به سمت سازمان مستقل پیش رود، اظهار داشت: برابر فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در دهم شهریور ۸۷ و با این شعار که امروز پدافند هوایی در اولویت اول است دستور تشکیل قرارگاه پدافند هوایی با سازوکار فراملی که متشکل از نیروهای پدافندی ارتش، سپاه و سایر نیرو ها است، صادر شد.

وی با بیان اینکه هدف از تولید ابزار قدرت برای بازدارندگی هوایی و دفاع مبتکرانه و موثر در برابر تهدیدات هوایی بوده است، گفت: در طول ۱۰ سال از این اتفاق شاهد پیشرفت های عظیمی در پدافند هوایی کشور بودیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با اشاره به اینکه امروز به منظور دفاع هوشمندانه و بازدارنده باید مقدورات خود، دشمن و حتی کشورهای منطقه را بشناسیم چرا که یک کشور دوست نیز ممکن است پس از چند سال به دشمن بدل شود، ابراز داشت: به یمن امکانات دفاعی خوب امروز رصد دائمی و ۲۴ ساعته حتی کیلومترها آن سوی مرزها انجام می شود و مبنای طرح ریزی جهت اقدامات بازدارنده است.

وی ابراز داشت: ما امروز اطلاعاتی از تعداد هواپیماها، نحوه آموزش، پروازهای شناسایی و پشتیبانی کشورهای اطراف را در بانک های اطلاعاتی داریم که مبنای طرح ریزی جهت اقدامات بازدارنده است که به دشمن نشان می دهد ما متناسب با تهدیدهای دشمنان آمادگی مقابله داریم.

حدادی با اشاره به مراقبت ۲۴ ساعته از فضای هوایی کشور، ابراز داشت: این سیستم نظارتی و رصد ۲۴ ساعته خارج از بخش ترافیک کنترل هوایی کشور است و نظارت نامحسوس، قاطع، بدون مماشات و دائمی داریم.

وی ادامه داد: تمام پروازها در فضای کشور لحظه به لحظه رصد می شود و اگر مطابق اصول طرح پروازی ابلاغی به هر دلیل نباشد اخطار داده شده و در صورت لزوم اقدام تاکتیکی انجام می شود و اگر مسجل شود هواپیمای متخصصان است به نحو شایسته با وی برخورد می شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی به نمونه های عینی در این ارتباط اشاره و اظهار داشت: فرود اجباری هواپیمای ایساف نظامیان آمریکایی، فرود اجباری هواپیمای ریگی و هدف قرار دادن هواپیمای جاسوسی هرمس بر مناطق هسته ای و بازداشت و جلب تفنگداران دریایی دشمن و دهه ها مورد اخطار هوایی به هواپیمایی که قصد جمع آوری اطلاعات را بر فراز مرزها دارند، از جمله این موارد است.

وی با اشاره به اقتدار ایران در حوزه پدافند هوایی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار با سربازان و فرماندهان پدافند هوایی فرمودند که ‌پدافند خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور است و همچنین آسمان ایران توسط ایکایو نیز امن ترین آسمان منطقه ارزیابی شده است.

حدادی تصریح کرد: ما باید همه ماموریت های خود را در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی عمل کنیم که این امر در کشور ما به واسطه شهید ستاری پدر معنوی فرماندهی و کنترل در کشور اتفاق افتاده است.