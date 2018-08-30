به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یحیی سنوار، دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوار غزه تاکید کرد که دست‌یابی به توافق آرام‌سازی اوضاع بین گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در غزه زیاد به طول نخواهد انجامید.

بر اساس این گزارش، یحیی سنوار در دیدار با شماری از نویسندگان و تحلیلگران فلسطینی در شهر غزه تصریح کرد که ظرف مدت دو هفته آینده تفاهماتی پیرامون آرام‌سازی اوضاع در غزه حاصل خواهد شد و اوضاع این باریکه تا اواسط ماه اکتبر آینده به طور بی‌سابقه‌ای بهبود خواهد یافت.

سنوار اظهار داشت که محاصره نوار غزه نهایتا ظرف مدت 2 ماه دیگر شکسته خواهد شد و حماس هرگز به کسی اجازه نمی‌دهد ساکنان غزه را به گرسنگی کشانده و تحت فشار قرار دهد.

یحیی سنوار ضمن تمجید از ثبات و پایداری ملت فلسطین و حمایت همه‌جانبه از مقاومت، تاکید کرد که این حمایت‌ها موجب شد تا گروه‌های مقاومت با اصرار و تلاش بیشتری به دنبال شکستن محاصره و تامین یک زندگی شرافتمندانه برای مردم غزه باشند.

سنوار تصریح کرد که ما همراه با دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین تصمیم به آزادی غزه در مقابل آرام‌سازی اوضاع گرفتیم و مقاومت چنان قدرتی دارد که معادلات دشمن را بر هم زده و آینده مسئولان و سران این رژیم را به نابودی بکشاند.