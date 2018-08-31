محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با مهر با اشاره به دستور رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی مطالب مطرح شده در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارداشت: قرار بود روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه این موضوع در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود که به دلیل سوال از رئیس جمهور، فرصت تشکیل جلسه نشد.

وی افزود: بنا داشتیم روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه را برای این جلسه اختصاص دهیم که برخی نهادها مانند مرکز حراست مجلس که از طرف مجلس مأمور شده‌اند تا مستندات دوطرف را دریافت کنند، هنوز این مستندات را دریافت نکرده‌اند، لذا جلسه در روز یکشنبه تشکیل نمی‌شود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: اگر مانعی پیش نیاید، روز سه‌شنبه هفته آینده ۱۳ شهریورماه جلسه هیئت برگزار می‌شود تا به مسائل مطرح شده در جلسه استیضاح آقای ربیعی رسیدگی شود؛ این جلسه در صورت برگزار شدن، اختصاصاً همین موضوعات را بررسی خواهد کرد، چرا که بررسی این مسائل چند ساعت زمان می‌برد.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه پرونده های قبلی مطرح شده در هیئت نظارت در ماه های اخیر هنوز به سرانجام نهایی نرسیده، خاطرنشان کرد: علت این تاخیر نیز دستور کارهای متعددی بود که در رابطه با استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور پیش آمد و کار هیئت را به تاخیر انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در روز ۱۷ مردادماه امسال در صحن مجلس برگزار شد، برخی نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر مربوطه، ادعاهایی را علیه یکدیگر در خصوص دریافت رانت و امتیازهای فسادانگیز مطرح کردند و از یکدیگر نام بردند؛ این مسئله باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ماموریت دهد تا طی دو هفته (۱۴ روز)، ادعاهای مطرح شده را بررسی کند و گزارش دهد. از آن تاریخ تاکنون ۲۱ روز می‌گذرد و هنوز جلسه این هیات تشکیل نشده است.