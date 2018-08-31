تلاش آمریکا برای تاثیرگذاری بر شکایت برجامی ایران در لاهه

مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطرح شدن شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) در خصوص برقراری مجدد تحریم های لغو شده در برجام، اظهارداشت: نتیجه دادگاه به صورت قطعی قابل پیش‌بینی نیست، اما با توجه به شرایطی که از جهت سیاسی در فضای بین‌المللی وجود دارد و نگرانی‌هایی که از رفتار آمریکا در لغو تعهدات بین‌المللی‌اش دیده می‌شود، این یک فرصت برای کشور ماست که وکلای ما به موضوع وارد شده و طرح دعوا کنند.

وی افزود: ارزیابی اولیه تیم وکلای ایران از روند دادرسی و استماع این است که می‌توانند در نهایت نتیجه بگیرند؛ هرچند اینکه آیا نتیجه صد درصدی گرفته شود یا کمتر، فعلاً قابل احصاء نیست اما در مجموع نیز این امیدواری وجود دارد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به برگزاری جلسات استماع برای شنیدن استنادات دوطرف دعوا در لاهه، گفت: ظاهراً این جلسات روال طبیعی داشته و آمریکایی‌ها چندان قدرت اعمال نفوذ نداشته‌اند و مطالبی هم که از سوی وکلای ما مطرح شده، به گونه‌ای بوده که نقدی به این مطالب وارد نشده است.

صفاری نطنزی افزود: البته روز بعد از جلسه نخست استماع، وکلای طرف آمریکایی تلاش کرده‌اند تا با طرح مطالب بی‌اساسی در حوزه نفوذ منطقه ای ایران، دادگاه را تحت تاثیر قرار دهند که البته محافل مستقل این مطالب را نپسندیده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون موارد مشابهی از دعاوی ایران و آمریکا را داشته‌ایم که در دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع ایران حکم صادر شده است، گفت: از جمله آنها می‌توان به دعوای مطرح شده در خصوص هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس ایران توسط آمریکایی ها و نیز نقض برخی معاهدات اشاره کرد که در این موارد دیوان به نفع ما رای داده است.

پیگیری دعاوی برجام از طریق لاهه، منافاتی با وظایف کمیسیون مشترک برجام ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا طرح دعوا در خصوص برجام در لاهه به معنی ناکارآمد بودن سازوکار کمیسیون مشترک برجام است یا خیر، تصریح کرد: این دو مسئله منافاتی با یکدیگر ندارد؛ پیگیری از طریق کمیسیون مشترک برجام پروسه خاص خودش را دارد، اما طرح دعوا در لاهه یک پروسه حقوقی و قضایی است و اینکه آیا در نهایت و پس از استماع، صلاحیت خودش را برای رسیدگی محتوایی به دعوای ایران اعلام کند یا خیر، هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد دادگاه در نهایت خودش را صالح به رسیدگی اعلام نکند، اظهارداشت: هر احتمالی ممکن است، اما باید فعلاً صبر کنیم.