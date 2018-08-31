روستای«خشک آباد» از آب شرب بهره مند شد

علی بلاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل بی آبی در روستای «خشک آباد» در بخش بندزرک میناب که پیش از این هم مورد اعتراض و تجمع اهالی این روستا در مقابل اداره آب فاضلاب روستایی میناب شده بود گفت: با پیگیری های نماینده مردم شرق هرمزگان و تلاش مجموعه آبفای روستایی در استان و شهرستان سبب شد تا مشکل بی آبی در این روستا مرتفع شود.

بلاک بیان داشت: عدم بارندگی در شهرستان و کاهش ذخایر ومنابع آبی در این منطقه سبب شد تا آب شرب این روستا و تعدادی از روستاهای دیگر بخش بندزرک با تانکر به صورت نوبتی آبرسانی شود، که به دلیل فرسود بودن شبکه آبرسانی روستای «خشک آباد» مردم این روستا بامشکل شدید بی آبی مواجه بودند.

بخشدار بخش بندزرک میناب عنون کرد: با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان در کمتر از ۲ ماه ۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای خط جدید وانتقال آب شرب روستا تامین ، وعملیات اجرایی آن آغاز شد.

بلاک گفت: فرسودگی شبکه قدیمی آب رسانی روستا سبب شد، تا خط انتقال جدید به طول ۴ کیلومتر اجرا شود ،که با اجرای این عملیات هم مشکل افت فشار رفع ، وهم مردم روستا از آب شرب بهرمند شدند.