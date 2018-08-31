به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی روز جمعه در بازدید از کارخانه سیمان آبیک، میزان مصرف سیمان کشور را حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: خوشبختانه کارخانه سیمان آبیک در حوزه «R&D» و تربیت نیروی انسانی پیشرو است.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت سیمان تولیدی داخل از استانداردهای بینالمللی برخوردار است، گفت: کارخانه سیمان آبیک در حوزه آلایندهها نیز بهخوبی عمل کرده است بهطوریکه میبینید، گاز یا ذرات معلقی در هوا وجود ندارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه باید شرایط رونق صنعت ساختمان فراهم شود، گفت: زمینه صادرات ظرفیتهای داخلی باید فراهم شود. توجه به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی این مهم را عملیاتی خواهد کرد.
محسنی بندپی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در حوزه سیمان همه مواد اولیه داخلی است، گفت: امیدواریم در این حوزه شاهد شکوفایی ظرفیتها باشیم.
وی در بخش دیگری با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور و اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشوند، گفت: دولت متعهد شده است در سال جاری بیش از ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند.
دولت بر ایجاد اشتغال پایدار روستایی تأکید دارد
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه باید دولت در خصوص اشتغال روستایی برنامههای مدونی دارد، گفت: با برخورداری از یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و همچنین شش هزار میلیارد تومان آورده چهار بانک شرایط فراهم میشود تا بارونق کشاورزی، صنایعدستی و گردشگری اشتغال پایدار روستایی ایجاد شود.
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه باید زمینه ماندگاری روستاییان در روستاها فراهم شود، گفت: طبق برنامهریزیهای انجامشده زمینه اشتغال ۱۵۰ هزار روستایی فراهم میشود.
وی با اشاره به اهمیت اشتغال فراگیر، گفت: بر اساس تبصره ۱۸، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بنگاههای متوسط و بزرگ در نظر گرفتهشده که از طریق سازوکار سازمان برنامهوبودجه این مهم عملیاتی میشود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری با اشاره به طرح کارآموزی، گفت: شرایطی فراهم کردهایم تا بنگاههای اقتصادی در صورت نیاز فارغالتحصیلان رشتههای فنی با همه گرایشها را بهصورت کارورز بهکارگیرند.
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه دولت در طرح کارآموزی بیمه مسئولیت مدنی و پرداخت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان را تقبل کرده است، گفت: اگر بنگاه اقتصادی فارغالتحصیلان مشغول در طرح کارآموزی را جذب کنند، دولت نیز مسئولیت دو سال بیمه کارفرمایی را بر عهده خواهد گرفت.
پیشبینی ایجاد ۱۵۰ هزار شغل با اجرای طرح کارورزی
وی با تأکید بر اینکه دولت برای بنگاههای اقتصادی که فارغالتحصیلان را جذب کنند، مشوقهایی را در نظر گرفته است، گفت: در این حوزه نیز پیشبینیشده ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی چهار میلیون نفر شاغل وجود دارد، گفت: این افراد تخصص لازم را ندارند.
محسنی بندپی در بخش دیگری با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور از ۶۰۰ میلیارد تومان و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از هزار و۴۰۰ میلیارد تومان وام اشتغالزایی بهرهمند هستند، گفت: در سازمان بهزیستی برای بیش از ۵۰ هزار نفر و در کمیته امداد برای ۱۵۰ هزار نفر باید شغل ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه تقریباً دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی است، گفت: بررسی عملکرد کمیته امداد نشان میدهد که این میزان شغل در سالهای گذشته ایجادشده است، در سازمان بهزیستی نیز طی سال گذشته ۵۷ هزار اشتغال ایجادشده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بنیاد شهید نیز به نهادهای حمایتی اضافهشده تا به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند، گفت: امیدواریم سیاستهای ایجاد اشتغال عملیاتی شده و شاهد کاهش بیشازپیش بیکاری در کشور باشیم.
حمایت از بنگاههای اقتصادی در دستور کار دولت است
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اینکه کارخانه آبیک توانسته است یک خط تولید سیمان با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن را در عراق راهاندازی کند، گفت: مواد اولیه در اینجا فرآورده شده و در عراق تبدیل به سیمان میشود.
وی با اشاره به اینکه در هفته دولت طرحهای بسیار زیادی باقابلیت اشتغالزایی افتتاحشده است، گفت: حمایت از بنگاههای اقتصادی در دستور کار دولت است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه در این وزارتخانه دبیرخانهای برای رفع موانع کسبوکار بنگاههای اقتصادی ایجادشده است تا شاهد ریزش نیرو نباشیم.
محسنی بندپی در بخش دیگری به مشکلات ایجادشده برای کارگران اشاره کرد و گفت: دولت در جلسه فوقالعاده اعلامشده است که تأمین کالاهای اساسی اقشار کمدرآمد و همچنین حمایتهای اجتماعی از این افراد در دستور کار قرار دارد، آقای نوبخت نیز بهتازگی اعلام کرده است پنج دهک موردحمایت نقدی قرار خواهند گرفت.
وی در خصوص مشکلات ارزی که برای صنعتگران و تولیدکنندگان ایجادشده نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بند «و» قانون بودجه سال ۹۷ شرایطی فراهمشده است تا این عزیزان بتوانند حالت تهاتر داشته باشند، همچنین متولیان امر با بانکها وارد مذاکره شدهاند امیدواریم این مشکل ظرف یک ماه آینده حل شود.
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