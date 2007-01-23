فاز اول پوشش تصویری حرم مطهر حضرت معصومه(س) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر کل صدا و سیمای استان قم در این مراسم که امروز سهشنبه انجام گردید، طی سخنانی هزینه اجرای این طرح را 22 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در فاز اول طرح 3 دستگاه دوربین در شبستان امام خمینی، یک دوربین در بالای ضریح و یک دوربین در صحن اتابکی حرم مطهر حضرت معصومه جهت پوشش تصویری نصب شده است.
بهرام محمدی نیا درباره اجرای فاز دوم این طرح گفت: در فاز دوم طرح در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز 15 دوربین دیگردر نقاط مختلف حرم مطهر نصب میشود و پوشش تصویری در کلیه قسمتهای حرم کامل خواهد شد.
وی اظهار داشت:در حال حاضر با افتتاح این پروژه امکان پوشش تصویری برنامههای حرم مطهر کریمه اهل بیت فراهم شده و پخش برنامههای حرم به صورت زنده از شبکههای استانی، ملی و بینالمللی امکان پذیر شده است.
وی با بیان اینکه ارتباط بین صدا و سیمای مرکز قم و اتاق فرمان حرم مطهر با استفاده از فیبرنوری برقرار شده است گفت:با افتتاح این پروژه ما برای پوشش تصویری برنامههای حرم مطهر دیگر نیازی به انتقال واحد سیار نداریم و کار با هزینه بسیار کمتر و کیفیت بالاتری انجام میشود.
در ادامه این مراسم، آیت الله مسعودی خمینی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده برای پوشش تصویری حرم گفت: کریمه اهل بیت تنها امامزادهای است که 4 امام معصوم درباره وی سخن گفتهاند و خدمت به این بانوی بزرگوار و زائرانش اجر فراوانی دارد.
فاز اول پوشش تصویری حرم مطهر حضرت معصومه با نصب 5 دستگاه دوربین مجهز و تجهیز اتاق فرمان در حرم مطهر افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر کل صدا و سیمای استان قم در این مراسم که امروز سهشنبه انجام گردید، طی سخنانی هزینه اجرای این طرح را 22 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در فاز اول طرح 3 دستگاه دوربین در شبستان امام خمینی، یک دوربین در بالای ضریح و یک دوربین در صحن اتابکی حرم مطهر حضرت معصومه جهت پوشش تصویری نصب شده است.
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