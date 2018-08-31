۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۷

رفع موانعِ لیگ قهرمانان؛

پرونده استقلالی‎ها در AFC بسته شد

بر اساس استعلام‎های صورت گرفته از کنفدراسیون فوتبال آسیا، به تمام پرونده‎هایی که در مسیر اخذ مجوز حرفه‎ای‎گری باشگاه استقلال در لیگ قهرمانان قرار داشتند، رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، با پیگیری‌های انجام شده توسط مدیران باشگاه استقلال و برگزاری جلسات متعدد و فشرده، پرونده بازیکنان پیشین و پیشکسوتان این باشگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا بسته شد.

 با توجه به استعلامات اخذ شده از کنفدراسیون فوتبال آسیا و با مساعدت فدراسیون فوتبال و تمامی بازیکنان پیشین و پیشکسوتان محترم باشگاه استقلال که به نحوی در لیست کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داشتند، پرونده هایی که در مسیر اخذ مجوز حرفه ای گری باشگاه استقلال برای لیگ قهرمانان فصل آینده قرار داشت، حل و فصل گردید تا این باشگاه مشکلی برای حضور مقتدرانه در لیگ قهرمانان فصل آینده نداشته باشد.

باشگاه استقلال مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه عزیزانی که جهت حل این مساله باشگاه را یاری کردند، اعلام می‌نماید.

زینب حاجی حسینی

