نمایش فیلم «اسکی باز» در جشنواره «آی اف آی» ایرلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم «اسکی باز» که پخش بین‌الملل آن بر عهده سازمان سینمایی حوزه هنری است، در سال ۱۳۹۶ در ارتفاعات زردکوه بختیاری ساخته شد. این فیلم نگاهی انسانی و عاطفی به زندگی کودکان و نوجوانان دارد و به نقد چالش‌های اجتماعی و تربیتی در این زمینه می‌پردازد.

«اسکی باز» با دریافت ۷ پروانه زرین، بهترین فیلم سینمایی سی امین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران شد. این فیلم همچنین نامزد جایزه بهترین فیلم جوانان آسیا پاسیفیک ۲۰۱۷ (اسکار آسیا) نیز بود.

انستیتوی ملی فیلم ایرلند در سال ۱۹۴۳ با هدف آموزش قشر سینماروی ایرلند تاسیس شد.

این موسسه، فیلمخانه‌ای تاسیس کرد و مدارس، کالج‌ها و انجمن‌های سراسر کشور را با فیلم‌هایش تغذیه می‌کرد، سپس خودش نیز در تولید فیلم‌های آموزشی، ایمنی و بهداشتی مشارکت کرد. با گذشت سال‌ها این انستیتو همچنان نقش آموزشی خود را حفظ کرده و هر ماه طی چند روز فیلم‌هایی را برای اعضای خود نمایش می‌دهد. تابستان هر سال نیز یک جشنواره بزرگ از فیلم‌های منتخب برگزار می‌کند.

بخش خانوادگی این جشنواره امسال از تاریخ ۳۱ آگوست تا دوم سپتامبر برابر با نهم تا یازدهم شهریور ماه درحال برگزاری‌ است.