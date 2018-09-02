برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای برگزاری مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در جلسه ای مشترک که با حضور جمشید گودرزی قائم مقام اربعین در ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، قاسم سراجان نماینده مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کربلا، فداکار نماینده مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر نجف، قطب الدین نماینده مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر سامرا، خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)، عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و دیگر مدیران حوزه خدمات شهری برگزار شد، پس از ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران در مراسم اربعین حسینی در مرزها و شهرهای نجف و کربلا در سنوات گذشته، گفت: شهرداری تهران امسال نیز همانند سال گذشته به منظور برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی در مرزها و شهرهای نجف و کربلا تمهیدات و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است و در این راستا تمامی اقدامات شهرداری تهران با هماهنگی مسئولین کشور عراق خواهد بود.

یزدانی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت:جلسات مستمری نیز با کلانشهرها جهت برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم وظایف در راستای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی در حال برگزاری است و امسال نیز همانند سال های گذشته از ظرفیت و پتانسیل کلانشهرها استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این که تمامی هزینه کردها براساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود، گفت: تمامی مجموعه اقداماتمان در مرزها و شهرهای نجف و کربلا حول محور حوزه خدمات شهری و براساس وظایف تعیین شده خواهد بود.

همچنین در این جلسه جمشید گودرزی، قائم مقام اربعین در ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور نیز با بیان این که هماهنگی های لازم با مسوولین کشور عراق در حال انجام است، گفت: آمادگی های لازم را برای برگزاری اربعین حسینی در شهرهای نجف و کربلا داریم و در راستای خدمات رسانی به زائرین از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

به گفته گودرزی تمامی مجموعه اقدامات شهرداری تهران در شهرهای نجف و کربلا باید با هماهنگی مسوولین این دو شهر و زیر نظر آنان صورت گیرد.

قائم مقام اربعین در ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات این ستاد، در خصوص موضوعاتی چون چگونگی انتقال زائرین از مرزها به شهرهای نجف و کربلا، اسکان نیروها در شهرهای نجف و کربلا، هماهنگی های لازم جهت انتقال تجهیزات و ماشین آلات و... مباحثی مطرح و در خصوص این موضوعات بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه مسوولین ستاد بازسازی عتبات عالیات ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهرداری تهران در خدمات رسانی، رفت و روب و پاکسازی شهرهای نجف و کربلا در چند سال گذشته از برنامه ریزی و هماهنگی خوب، نظم و انضباط شهرداری تهران در خدمات رسانی ابراز رضایت کردند.

همچنین در این جلسه هر یک از مسوولین به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتظارات خود در راستای هر چه بهتر برگزاری مراسم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) پرداختند.

گفتنی است در این جلسه در خصوص موضوعاتی چون چگونگی اسکان نیروها و برپایی چادرهای اسکان در شهرهای نجف و کربلا، نظافت، پاکسازی و جمع آوری زباله ها، تعمیر و نگهداری سرویس های بهداشتی و حمام و... بحث و تبادل نظر و بر صرفه جویی و کاهش هزینه ها تاکید شد.