شرایط اقتصادی گریبانمان را گرفته است/ کاهش تولیدات سینمایی

حسین بشاش صدابردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: به تازگی کار صدابرداری «قطار آن شب» به کارگردانی حمید قطبی و تهیه کنندگی بهروز رشاد را که یک فیلم کودک بود به پایان رساندیم اما با توجه به اینکه این روزها تعداد تولیدات سینما کم شده است بعد از «قطار آن شب»، کار دیگری را آغاز نکردم.

وی با اشاره به کار در «قطار آن شب» بیان کرد: نقش اول این فیلم را یک کودک ۵ ساله بازی می کرد که به همین دلیل مقداری کار برای ما سخت شده بود. به طور کلی کار در سینما با ۲ قشر کودکان و حیوانات سخت است چون قابل کنترل نیستند از همین رو «قطار آن شب» هم دشواری های خاص خود را داشت.

بشاش در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه این روزها مشکلات اقتصادی گریبانگیر همه مردم شده است، اظهار کرد: این روزها هزینه های ساخت یک فیلم بسیار بالا رفته است برای مثال در حالی که پیشتر یک فیلم با مبلغ یک میلیارد تومان ساخته می شد اما حالا این مبلغ به سه میلیارد تومان رسیده است به همین دلیل سوالی که پیش می آید این است که مگر یک فیلم چقدر فروش می کند که تا این حد باید برای آن هزینه کرد و همین امر باعث کاهش تولیدات سینمایی شده است.

وی در پایان بیان کرد: این روزها مشغول مذاکره با یک پروژه سینمایی هستیم که البته هنوز قطعی نشده است.