دپوی خودروها در کارخانه صحنه به دلیل کمبود قطعات

به گزارش خبرنگار مهر، آشفته‌بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت انواع خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر به عقیده برخی کارشناسان ماحصل ممانعت خودروسازان از ورود خودرو به بازار و محدودیت عرضه است که با نوسانات ارزی دست به دست هم داده تا عده‌ای در این بازار با ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت کارخانه و بازار به فکر گرفتن ماهی از این آب گل آلود باشند.

کشف خودروهای دپو شده در انبار یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور در یکی از استانهای شمال‌غربی طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرد و مهر تاییدی بود بر این ادعای کارشناسان و فعالان بازار خودرو که ممانعت صنعتگران از عرضه را مهمترین دلیل این افزایش قیمت می‌دانستند.

حالا تنها کارخانه خودروسازی استان کرمانشاه که در شهرستان صحنه قرار گرفته است زیر تیغ تعزیراتی‌های استان قرار گرفته است و مسئولان این نهاد نظارتی در بازدید که از این کارخانه داشتند به رصد تولیدات این کارخانه و نحوه توزیع و عرضه آن پرداختند.

اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در خبری به نقل از داریوش جودکی مدیرکل این نهاد نظارتی از بازدید سرزده از این کارخانه خبر داده است.

جودکی بیان داشت: به صورت روزانه تولیدات این کارخانه زیر ذره بین این اداره کل و ادارات نظارتی است و ورود و خروج محصولات را بررسی می کنیم و کارخانه در حال حاضر در حال بارگیری و ارسال خودرو برای مشتریان است.

وی افزود: در این بازرسی مسئولین کارخانه اذعان کردند که وجود تعداد خودروها به دلیل کمبود قطعات است ولی به محض تکمیل قطعات از کارخانه مرکزی ظرف مدت ۷۲ ساعت خودرو تکمیل و برای نمایندگی ها و نهایت مشتری ارسال می‌شود.

جودکی تصریح کرد: هرچند این اداره‌کل به صورت روزانه تولیدات کارخانه را رصد خواهد کرد ولی امروز بیش از هر زمان دیگری کنترل نابسامانی بازار نیازمند حضور پر رنگ نهادهای نظارتی و همدلی و همراهی مردم برای ساماندهی بازار است.