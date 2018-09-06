به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش اولین اردوی تیم ملی فوتبال ایران به منظور آماده سازی در مسیر جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ را تشکیل داد که تعدادی از بازیکنان شاغل در لیگ برتر و تعدادی از لژیونرها، جمع حاضرین در این اردو را تشکیل می دهند.

در تیم منتخب کی‌روش آبی پوشان استقلال با داشتن شش بازیکن بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده‌اند. حضور شش بازیکن استقلال در اردوی آماده سازی تیم ملی می‌تواند یکسری تاثیرات مثبت و یکسری تاثیرات منفی روی این تیم بگذارد که مدیریت کردن آن بر عهده وینفرد شفر، سرمربی آبی پوشان است و اوست که می‌تواند از این اتفاق برداشتهای مثبت داشته باشد یا اسیر تبعات منفی اش شود.

نگاهی به اسامی استقلالیهای حاضر در اردوی تیم ملی نشان می‌دهد همه آنها نفرات تشکیل دهنده ساختار دفاعی تیم شان هستند. از سید حسین حسینی که دروازه‌بان است گرفته تا وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی و آرمین سهرابیان که مدافعان این تیم هستند و علی کریمی که هافبک دفاعی آنها می باشد. در واقع رو به جلو ترین ملی پوش استقلال علی کریمی است که نقش هافبک دفاعی را ایفا می‌کند.

کی‌روش در حالی روی تمام نفرات ساختار دفاعی آبی پوشان دست گذاشته که مجموعه آنها در تیم استقلال عملکرد قابل دفاعی در فصل جدید نداشته‌اند. پاشنه آشیل این تیم در فصل جدید ساختار دفاعی اش است که این حاصل عملکرد بازیکنانی است که در خط دفاعی و میانی حضور دارند.

نگاهی به آمار و ارقام ثبت شده آنها در فصل جاری می تواند صحت این ادعا را ثابت کند. آبی پوشان در این فصل ۵ بار در لیگ برتر و یک بار هم در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفتند که در این ۶ دیدار آنها توانستند مقابل پیکان، تراکتورسازی و فولاد در هفته‌های اول، سوم و پنجم لیگ دروازه شان را بسته نگاه دارند. آبی پوشان از پارس جم یک، از ذوب آهن ۲ و از السد ۳ گل دریافت کردند تا در مجموع آمار ۶ گل خورده در ۶ بازی را برای خود ثبت کرده باشند.

در واقع خط دفاعی آبی پوشان هرگاه زیر فشار قرار گرفته نه تنها به تیم حریف موقعیت گل داده، بلکه بارها نیز تسلیم شده و دروازه شان فرو ریخت. با این حال به جز دو سه نفر، سایر بازیکنان این تیم در ساختار تدافعی بین مدعوین به اردوی تیم ملی قرار دارند.

این سئوال پیش می آید که آیا کارلوس کی‌روش از زاویه دیگری به توانایی‌های این بازیکنان نگاه می‌کند که با زاویه دید شفر تفاوت داشته و قرار است این نفرات نوع دیگری از بازی خود را برای تیم ملی به نمایش بگذارند یا این بازیکنان در تیم ملی هم نقاط ضعف خود را به همراه خواهند داشت.

البته این فرضیه حالت سومی هم دارد که آن هم خط خوردن تعدادی از این بازیکنان در غربال های بعدی کی‌روش است. در صورت شکل گیری حالت سوم تنها تاثیر حضور این تعداد بازیکن در اردوی تیم ملی برای استقلال، برگزاری جلسات زیادی از تمرینات آنها بدون حضور نیمی از بازیکنان ثابت شان است.