کاهش ارزش دلار برای دومین هفته پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با وجود آنکه دلار در جلسه معاملاتی روز گذشته توانست روند نزولی ۹ روزه خود را متوقف کند اما شب گذشته هم کمی کاهش ارزش را تجربه کرد و برای دومین هفته متوالی منفی شد.

انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا طی هفته‌های آینده موجب شده تا محبوبیت دلار در میان سرمایه‌گذاران کاهش یافته و ارزش آن پایین بیاید.

بر همین اساس در معاملات شب گذشته ارزش دلار در برابر سبد ارزهای مرجع پایین آمد اما در برابر ین ژاپن ۰.۱۴ درصد بالا رفت.

ارزش یورو اما تکان نخورد و در همان رقم ۱.۶۴۵ دلاری باقی ماند.

به طور کلی شاخص ارزش دلار که ارزش این ارز در برابر ارزهای مرجع از جمله پوند انگلیس، یوآن، یورو، ین و ارزهای دیگر را می‌سنجد، در معاملات شب گذشته ۰.۱ درصد پایین آمد و به ۹۸.۹۸ واحد رسید.

بازار انتظار دارد که بانک مرکزی آمریکا در نشست آتی خود که در همین ماه برگزار می‌شود، نرخ بهره دلار را ۰.۲۵ درصد دیگر پایین بیاورد.