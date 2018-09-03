به گزارش خبرنگار مهر، پیمان رنجبر دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران از برگزاری مسابقات بهترین قهرمانان کیک بوکسینگ سراسر استان بوشهر در بخش هنرهای فردی و فایت خبر داد.

وی افزود: این مسابقات در چهار رده سنی و در سه استایل فنی، هنرهای فردی نونهال لایت کنتاکت، نوجوانان لوکیک، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

رنجبر تصریح کرد: این دوره از مسابقات دربخش آقایان در نیمه دوم شهریور ماه در چهار رده سنی از سراسر باشگاهای کیک بوکسینگ استان برگزار می شود.

رئیس سبک کیک لایت کیک بوکسینگ استان بوشهر خاطر نشان کرد: این مسابقات جهت انتخابی فایتران در زمینه اعزام به مسابقات کمربند طلایی کیش است که در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۶ شهریور ماه به میزبانی شهرستان جم برگزار می شود.