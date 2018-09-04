فعالان ادبیات فانتزی، علمی تخیلی و وحشت تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رویداد سال افسانه‌ها، بزرگ‌ترین گردهمایی هواداران ادبیات فانتزی، علمی‌خیالی و وحشت، عصر دیروز دوشنبه ۱۲ شهریور در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محسن سلیمانی رئیس فرهنگسرای ارسباران درباره محتوای کلی و حرکت افسانه‌ها در اشاعه فرهنگ ادبیات ژانری به بیان سخنانی پرداخت.

سپس امیرمحمد آقایی مدیر اجرایی رویداد افسانه‌ها درباره اهمیت رواج و شناساندن افسانه و به تعبیر خودش این شاخه مظلوم ادبیات، سخنرانی کرد؛ ادبیاتی که به دلایل مختلفی از جمله فرهنگ و نبود ساز و کار مناسب، کمتر به آن در سطح گسترده پرداخته شده است.

شهرام اقبال‌زاده نیز در بخش دیگری از این مراسم درباره تفاوت‌های ادبیات ژانری سخنرانی کرد.

در ادامه از ناشرانی چون نشر پریان، هوپا، پرتقال، ویدا و باژ برای فعالیت در حوزه ادبیات ژانری تقدیر به عمل آمد.

نوید فرخی منتقد حوزه ادبیات و سینما نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که از سینمای علمی تخیلی گفت؛ تاریخچه وحرکاتی که در طول سالیان متمادی در این صنعت رخ داده و البته نگاهی انتقادی به عدم ورود سینمای ایران به این موضوع علیرغم وجود توانایی‌های بالقوه در این حوزه از جمله موضوعات مطرح‌شده در این سخنرانی بودند.

در این مراسم از مولفان و مترجمان حوزه ادبیات ژانری به این ترتیب، تقدیر به عمل آمد:

محمد قصاع به پاس تألیف کتاب پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی‌تخیلی

مریم عزیزی به پاسِ تألیف کتاب دشت پارسوا در ژانر فانتزی

بهرنگ مافی به پاس ترجمه مجموعه چرخ زمان در ژانر فانتزی

مهنام عبادی به پاس ترجمه کتاب هیولاشناس در ژانر وحشت

آیدا کشوری به پاس ترجمه مجموعه گروهان سیاه

حسین شهرابی به پاس سال‌ها تلاش در زمینه ترجمه آثار فانتزی، علمی‌خیالی و وحشت

بهنام حاجی‌زاده مترجم جوان و پرکار ادبیات فانتزی، علمی‌خیالی و وحشت

مهیار فروتن‌فر به پاس ترجمه کتاب تلماسه در حوزه علمی‌خیالی

فرزاد فربد مدیر نشر پریان به پاس ترجمه کتاب چرخ زمان در ژانر فانتزی

محمدعلی جمالی مدیر انتشارات باژ به پاس چاپ اثر هیولاشناس در ژانر وحشت

سعید فرهنگیان به پاس خلق آثاری در ژانر فانتزی

مبین تنگسیری فعال مجازی حوزه کتاب به پاسِ فعالیت در زمینه معرفی آثار ادبیات ژانری در فضای مجازی

محمد عوض‌پور مدیر صفحات مجازی Gotfacts به پاسِ فعالیت در زمینه معرفی اثر فانتزی نغمه یخ‌وآتش

امید نصری مدیر انتشارات پرتقال به پاسِ فعالیت در زمینه چاپ آثار پرطرفدار و به‌روز کودک و نوجوان

علی عسگری مدیر انتشارات هوپا به پاس اقدامات در حوزه کپی‌رایت و رعایت حقوق قانونی نویسندگان ژانری

جمال خداپناهی مدیر انتشارات بهنام به پاس فعالیت مداوم در زمینه نشر آثار فانتزی

احسان رضایی به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه ادبیات فانتزی، علمی‌خیالی و وحشت