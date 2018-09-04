رکوردشکنی عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما/عرضه۷۸میلیون یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی کسرائی پور در بخش خبری شبکه یک سیما در پاسخ به اینکه ارز با چه قیمتی در اختیار تامین کنندگان کالا قرار می گیرد، اظهار داشت: براساس آخرین تصمیم گرفته شده، تامین ارز برای کالاهای مورد نیاز کشور به دو دسته اصلی تقسیم شده اند.

وی افزود: اولویت اول کالاهای اساسی، دارو مواد و برخی مواد اولیه مرتبط با این دو حوزه است که تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان براساس اعلام دولت از سوی بانک مرکزی اجرا و ارائه خواهد شد.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره کالاهای دسته دوم، گفت: سایر کالاها و خدمات در بازار دوم یا سامانه نیما در حال عرضه و تقاضا است. نرخ این بازار به صورت متوسط از آغاز شکل گیری این بازار تاکنون، برای یورو نرخ ۹ هزاز تومان و دلار نیز با نرخ ۹۶۰۰ تا ۹۸۰۰ تومان بوده است.

کسرائی پور ادامه داد: ما این بازار را واقعی می دانیم. ارز کالاهای اولویت اول از سوی بانک مرکزی و از طریق صادرات نفت و میعانات گازی تامین می شود و در بازار کالاهای اولویت دوم نیز صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی ارز خود را در این بازار عرضه می کنند.

به گفته وی ،روند خوب و رو به رشدی در معاملات این بازار پیش رو است و به طور مثال امروز بالاترین رکورد در عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی با ۷۸ میلیون یورو با نرخ میانگین ۸۹۰۰ تومان زده شد.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار ثانویه در جهت تامین ارز و کنترل بازار راه اندازی شد، درباره ارزیابی عملکرد این بازار، گفت: سامانه نیما از ۲۲ فروردین که اولین سیاست ارزی دولت در سال جاری، اجرایی شد با مشکلاتی مواجه بود و با فاصله نرخ رسمی و باازار قاچاق انگیزه ها برای فعالیت در این بازار کمترو عرضه و تقاضا به درستی انجام نشد.

وی ادامه داد: اما از ۱۶ مردادماه سال جاری شاهد این هستیم که روند معاملات از رشد خوبی برخوردار بوده و متقاضیان ارز، به این بازار ورود کرده و فعالیت می کنند.

کسرائی پور درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای رفع نیاز متقاضیان واقعی بازار، اظهار داشت: اگر نیاز واقعی از جمله کالاهای اولیه، ماشین آلات است، توسط بانک مرکزی وهمچنین توسط سامانه نیما قابل تامین است و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تاکنون روند معاملات در این سامانه رو به رشد بوده، گفت: برخی مصارف خدماتی نیز وجود دارند که پیش بینی های لازم انجام شده و نکته مهم بررسی روند بازار و تفکیک بازار نقدی و غیر نقدی از یکدیگر است.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته به بانک ها به صورت رسمی اعلام شد می توانند ارز نقد بیاورند، ادامه داد: در بازار نقدی انگیزه های زیادی از جمله سفته بازی، احتیاطی و یا نیازهای واقعی مثل دانشجویی و دارویی وجود دارد که به بانک ها و صرافی ها اعلام از سوی بانک مرکزی اعلام شد که راسا می توانند نسبت به ورود اسکناس ارز و تامین نیازهای مردم اقدام کنند.

کسرائی پور در پایان افزود: جلساتی میان بانک ها، بانک مرکزی و کانون صرافان در حال برگزاری است تا نیازهای واقعی رصد و راه حلی برای پاسخگویی به این نیازها فارغ از انگیزه سفته بازی برخی، ارائه شود.