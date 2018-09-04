زنان باید در مورد سرطان تخمدان بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، سرطان تخمدان پنجمین علت مرگ شایع در بین زنان است.

دکتر «استفانی بلانک»، مدیر بخش آنکولوژی در مرکز بهداشت مونت سینای نیویورک، در این باره می گوید: «هر زنی که به مدت چند هفته نفخ بی دلیل، اضطرار در ادرارکردن یا درد شکمی را تجربه کند باید سریعا به پزشک مراجعه نماید و حتی اگر پزشک این علائم را جدی نگرفت به پزشک دیگری مراجعه کند.»

سایر علائم سرطان تخمدان شامل درد در ناحیه لگن، ضعف و خستگی، تغییر وزن بی دلیل، و خونریزی غیرعادی یا هرگونه خونریزی بعد از یائسگی است.

بلانک در ادامه توضیح می دهد: «غالبا تشخیص نادرست پزشک در مورد این علائم که آنها را ناشی از افزایش سن یا اضافه وزن می داند زمان ارزشمند درمان را از بین می برد.»

زنانی که قبل از گسترش سرطان متوجه بیماری شان می شوند شانس زنده ماندشان در طول مدت ۵ سال بعد از تشخیص ۹۳ درصد است. اما غالبا تشخیص سرطان تخمدان دشوار بوده و به تاخیر می افتد.

زنان دارای جهش ژنتیکی در ژن های BRCA۱ و BRCA۲ در معرض ریسک بالا ابتلا به سرطان تخمدان هستند و این ریسک برای تمامی زنان با افزایش سن بیشتر می شود. نیمی از تمامی سرطان های تخمدان در زنان ۶۳ سال به بالا روی می دهد.

به گفته محققان، مصرف طولانی مدت قرص های ضدبارداری ریسک سرطان تخمدان را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. برداشتن لوله های فالوپ و تخمدان بهترین روش پیشگیری از سرطان تخمدان است که البته برای همه زنان روش خوبی نیست.